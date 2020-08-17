Zeydan Karalar iddiaları yalanladı: "Sağlığım yerinde"

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Zeydan Karalar, kendisine Covid-19 teşhisi konulduğu iddialarını yalandı. Karalar, sağlığının yerinde ve görevinin başında olduğunu belirtti.

cumhuriyet.com.tr
17 Ağustos 2020 Pazartesi, 23:41
Abone Ol google-news

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı CHP’li Zeydan Karalar, sosyal medya hesabından kendisine koronavirüs teşhisi konulduğu haberlerinin asılsız olduğunu belirtti.

Sağlığının yerinde ve görevinin başında olduğunu belirten Karalar, “Hepinize sağlıklı günler dilerim” ifadelerini kullandı.

Karalar yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Sevgili hemşehrilerim, Şahsıma Koronavirüs teşhisi konulduğu haberleri asılsızdır. Sağlığım yerinde ve görevimin başındayım. Hepinize sağlıklı günler dilerim."


Video Haberler