Zeytinburnu'nda kemerlerle birbirlerine saldırdılar

Zeytinburnu'nda yabancı uyruklu oldukları iddia edilen 2 grup arasında kavga çıktı. Kavgaya karışan kişiler birbirlerine kemer, tekme ve yumruklarla saldırdı.

DHA
15 Mayıs 2021 Cumartesi, 11:27
Zeytinburnu'nda kemerlerle birbirlerine saldırdılar
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Olay, saat 14.00 sıralarında Zeytinburnu Beştelsiz Mahallesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu iki grup arasında bilinmeyen bir nedenden tartışma çıktı.

İki grup arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Olaya karışan kişiler birbirlerine yumruk, tekme ve kemerlerle saldırdı. Olaya karışan kişilerin kaçmasıyla kavga sona erdi.

Yaşanan kavga anları ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.



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