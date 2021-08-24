Zonguldak Baro Başkanına yumruklu saldırı

24 Ağustos 2021 Salı, 22:45

Zonguldak Baro Başkanı Türker Kapkaç, arkadaşlarıyla birlikte bir restoranda yemek yediği sırada yüksek sesle konuştuğu için uyardıkları Tolga Yalıntaş’ın saldırısına uğradı. Kapkaç, aldığı darbe sonucu bir gözünden ameliyat olurken gözaltına alınan Yalıntaş tutuklandı.

Zonguldak'ta dün akşam saatlerinde kent merkezinde bir restoranda meydana gelen olayda, Zonguldak Baro Başkanı Avukat Türker Kapkaç, meslektaşları Namık Çağalı ve Onur Işık ile yemek yedikleri sırada diğer masada oturan Tolga Yalıntaş'ı yüksek sesle konuştuğu için uyardı.

Yalıntaş'ın tepki göstermesi üzerine tartışma yaşandı. Avukatların masasına giden Yalıntaş, Baro Başkanı Kapkaç'ın yüzüne yumruk attı. Gözlük kullanan Kapkaç bir gözünden ağır yaralandı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırılan Kapkaç ameliyata alındı. Bir gözünde görme yetisini kaybetme riski bulunan Kapkaç'ın ikinci kez ameliyata alınacağını öğrenildi.

Gözaltına alınan Tolga Yalıntaş ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yalıntaş, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.