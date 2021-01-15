Zonguldak’ta yolcu otobüsü devrildi; yaralılar var

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde kar yağışı nedeniyle sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otobüs devrildi. Bölgeye sekv edilen sağlık ekipleri, yaralılara müdahale ediyor.

DHA
15 Ocak 2021 Cuma, 11:33
Zonguldak’ta yolcu otobüsü devrildi; yaralılar var
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Zonguldak-İstanbul karayolunda içinde 16 yolcunun bulunduğu yolcu otobüsü, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontolünden çıkıp devrildi.


Otobüste 16 yolcu olduğu belirtilirken, ihbar üzerine bölgeye ambulanslar sevk edildi. Ekipler, yaralılara müdahale ediyor.



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