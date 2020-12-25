Zoom'a yeni özellik: 'E-posta' dönemi
Koronavirüs (Covid-19) salgını döneminde kullanıcı sayısını 10 milyondan 300 milyona çıkaran Zoom görüntülü görüşmenin yanında elektronik posta ve takvim hizmeti de verecek.
9 yıl önce kurulan ve aralık 2019’da 10 milyon kullanıcıya hizmet veren uygulama kısa sürede 300 milyon kullanıcı rakamına ulaştı.
Salgın döneminden en karlı çıkan uygulamaların başında gelen Zoom, bünyesine yeni özellikler eklemeye hazırlanıyor.
Engadget’ın şirkete yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Zoom görüntülü görüşmenin yanında elektronik posta ve takvim hizmeti de verecek.
Henüz konuyla ilgili Zoom’dan resmi bir açıklama gelmedi ancak aynı habre göre, şirket söz konusu yeni özellikler için çalışmalara başlamış durumda.
Engadget’ın aktardığına göre Zoom’un elektronik posta hizmeti 2021 yılında kullanıcılara sunulacak.
En Çok Okunan Haberler
- İstanbul'daki ambulans konvoyunun nedeni belli oldu
- AKP'li Çamlı'dan çirkin sözler
- MHP Genel Merkezi'nde ittifakı sarsacak görüntüler
- Batasuna ve Demirtaş davası farklı konular
- Bağlar bağlar bal gibi bağlar!
- Engin Nurşani yaşamını yitirdi
- Hepimizi süpürebilir
- Koca, koronavirüs aşısının geleceği tarihi açıkladı
- Merkez Bankası'nı hedef aldı, sonra paylaşımını sildi
- Dikkat o ürün de paralı oluyor!
Video Haberler
- Metrelerce uzayan milli piyango bileti kuyruğu
- Donan gölde mahsur kalan geyik böyle kurtarıldı
- Yılbaşında nerede olacaksınız? sorusuna yanıt verdi
- Güldür Güldür’den göndermeli “dekan atama” skeci
- Esnaf, destek beklerken zamla karşılaştı
- İsmet İnönü, 47'nci ölüm yılında mezarı başında anıldı
- İstanbul’un göbeğinde dubalı, sopalı ve bıçaklı kavga
- Süt ürünleri alırken dikkat! Hileler ortaya çıktı
- Kısıtlamada neden çıktınız? sorusuna küfürlü yanıt
- Koronavirüse yakalanmamak için bu detaya dikkat
En Çok Okunan Haberler
- İstanbul'daki ambulans konvoyunun nedeni belli oldu
- AKP'li Çamlı'dan çirkin sözler
- MHP Genel Merkezi'nde ittifakı sarsacak görüntüler
- Batasuna ve Demirtaş davası farklı konular
- Bağlar bağlar bal gibi bağlar!
- Engin Nurşani yaşamını yitirdi
- Hepimizi süpürebilir
- Koca, koronavirüs aşısının geleceği tarihi açıkladı
- Merkez Bankası'nı hedef aldı, sonra paylaşımını sildi
- Dikkat o ürün de paralı oluyor!