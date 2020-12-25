Zoom'a yeni özellik: 'E-posta' dönemi

25 Aralık 2020 Cuma, 14:55

9 yıl önce kurulan ve aralık 2019’da 10 milyon kullanıcıya hizmet veren uygulama kısa sürede 300 milyon kullanıcı rakamına ulaştı.

Salgın döneminden en karlı çıkan uygulamaların başında gelen Zoom, bünyesine yeni özellikler eklemeye hazırlanıyor.

Engadget’ın şirkete yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Zoom görüntülü görüşmenin yanında elektronik posta ve takvim hizmeti de verecek.

Henüz konuyla ilgili Zoom’dan resmi bir açıklama gelmedi ancak aynı habre göre, şirket söz konusu yeni özellikler için çalışmalara başlamış durumda.

Engadget’ın aktardığına göre Zoom’un elektronik posta hizmeti 2021 yılında kullanıcılara sunulacak.



