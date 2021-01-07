Zoom'un CEO'su dünyanın en zengin insanları listesine girdi
Koronavirüs pandemisi Zoom şirketinin CEO'su Eric Yuan'ı dünyanın en zengin insanlarından biri yaptı.
Koronavirüs salgını sonrası bazı şirketler zor günler geçirmeye başladı.
Ancak özellikle teknoloji dünyasındaki bazı girişimler salgın ile popülaritesini artırdı.
Koronavirüs salgını nedeniyle dünyanın dört bir yanında on milyonlarca kişinin evden çalışma modeline geçmesi ile birlikte Zoom'un kullanıcı sayısında hızlır bir artış gerçekleşti.
Yaklaşık 10 yıl önce kurulan ve aralık 2019’da 10 milyon kullanıcıya hizmet veren uygulama kısa sürede 300 milyon kullanıcı rakamına ulaştı.
Zoom'un hızlı gelişimi, şirketin kurucusu ve CEO'su Eric Yuan'ın servetine servet kattı.
Zoom'un piyasa değeri 1 Eylül itibarıyla 129 milyar doları aştı. Şirket hisselerindeki bu artış sonrası Eric Yuan dünyanın en zengin 100 isminden birisi oldu.
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