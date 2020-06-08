Zorla girdiği evde boşandığı eşini ayağından vurup rehin aldı

08 Haziran 2020 Pazartesi, 14:14

Çocuklarını göremediğini iddia eden Ü.A., isimli erkek eski eşinin yaşadığı eve zorla girerek kadını ve evdeki çocukları rehin aldı.

Ü.A. eşini ve evde bulunan 3 çocuğu ile komşusunun 2 çocuğunu rehin aldı. Komşularının haber vermesiyle eve çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Ü.A. bu sırada eski eşi A.A.'yı tabancayla ateş ederek ayağından vurdu.

Polislerin iknası sonucu 5 çocuğu serbest bırakan Ü.A., sağlık ekiplerinin eve girmesine ise izin vermedi.



Polis ekipleri, Ü.A.'yı ikna etmek için çalışmasını sürdürüyor. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumloğlu da olay yerine gelerek Ü.A.'yı ikna etmeye çalışıyor.







