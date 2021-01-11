Zülfü Livaneli yazdı, Ferhat Göçer seslendirdi: Çapa 92 mezunlarından sağlık çalışanlarına ağıt

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi (Çapa) 1992 mezunları, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanları anısına video hazırladı. Videoda sözlerini Zülfü Livaneli'nin yazdığı ve Ferhat Göçer'in besteleyip seslendirdiği 'Son Ağıt' şiiri yer aldı.

cumhuriyet.com.tr
11 Ocak 2021 Pazartesi, 14:12
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İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi (Çapa) 1992 mezunları, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanları için Zülfü Livaneli ve Ferhat Göçer'le bir araya geldi.

Çapa 92 mezunları tarafından hazırlanan videoda, Zülfü Livaneli'nin yazdığı "Son Ağıt" isimli şiir, Ferhat Göçer seslendirmesiyle yer aldı.

BU SON AĞIT OLSUN...

Videonun açıklama kısmında "Bu Son Ağıt Olsun" başlığıyla şu ifadelere yer verildi:

"Hayatını Kaybeden Tüm Sağlık çalışanları Anısına... Ferhat Göçer’in kardeş gibi gördüğü ve 'Sınıfdaşlarım' dediği Çapa Tıp Fakültesi mezunları ile birlikte yaptığı görüşmelerin ardından ortaya bu beste çıkmıştır. Hayatını kaybeden sağlık çalışanlarını anmak için besteye fikirleri ile destek veren Çapa’92 Mezunlar Grubu ile birlikte acıyı kelimeleriyle tarif eden Zülfü Livaneli olmuştur… Çapa’92 Mezunlar Grubu, bu ağıt ile tüm hayatını kaybedenleri saygıyla ve minnetle anıyor… "


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