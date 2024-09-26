SAP İş ve Teknoloji Platformu etkinliğinde teknoloji liderleri bir araya geldi

Yayınlanma: 26.09.2024 - 12:43

Güncelleme: 26.09.2024 - 12:43

Platin sponsorları arasında SAP’nin iş ortaklarından IBSS ve Nagarro + MBIS’in, altın sponsorları arasında ise Detaysoft, Opentext, Renova ve S4C’nin yer aldığı etkinliğin açılışını SAP Türkiye Genel Müdürü Uğur Candan yaptı. Bulut tabanlı çözümler ve iş zekası uygulamalarının iş dünyasının dijitalleşme süreçlerine nasıl etki edeceğine değinen Candan, “Bulutun ardından iş zekası ve yapay zeka iş dünyasının gündeminde ilk sırada yer alıyor. Bulut teknolojiler evet önemli, ancak artık daha önemli olan bulutun sunduğu bağlan-kullan mantığı sayesinde hazır fonksiyonları tüketebilmek. Bunun için öncelikle Clean Core adını verdiğimiz, standart iş süreçlerini uyguladığımız, karmaşıklıktan uzak tanımlı fonksiyonlar sayesinde standart yapay zeka fonksiyonlarından faydalanabiliyoruz. Standart süreçler sayesinde bugün finanstan üretime, satıştan dağıtıma 100’den fazla uygulamaya anında ulaşabiliyorsunuz. Bu uygulamaların yarısında AI kullanılıyor. Bu sayede Clean Core, bulutun ve yapay zekanın iş süreçlerinde adaptasyonunu kolaylaştırıyor” dedi.

SAP Güney Avrupa Business Technology Platform Bölge Müdürü Jorge Perez Garcia, dijital dönüşümün geleceğinde verinin kilit rol oynadığını belirtti. Garcia, “Veri ve algoritmayı iş süreçlerine entegre etmek, bugüne kadar gördüğümüzden çok daha ileri bir veri stratejisi gerektiriyor. Verinin tam potansiyelini anlamak, DataSphere'i kurumsal veri ambarı olarak kullanmayı ciddi bir şekilde düşündürmeye başlıyor” diyerek verinin iş süreçlerine entegre edilmesinin önemini vurguladı. SAP EMEA İş ve Teknoloji Platformu Direktörü Vivien Boche ise SAP BTP’nin firmalara sunduğu esnekliğin önemini şu sözlerle ifade etti: "BTP, uygulama geliştirme, otomasyon, entegrasyon, veri analitiği ve yapay zeka olmak üzere beş farklı bileşeniyle iş dünyasında devrim yaratıyor."

Etkinlikte Apple Vision Pro ile SAP BTP entegrasyonu tanıtılırken, etkinlik katılımcılarına bu yenilikçi teknolojiyi fiziksel olarak deneyimleme fırsatı sunuldu. Vivien Boche, “Apple Vision Pro'nun SAP çözümleriyle entegrasyonu, iş dünyasında devrim yaratacak bir iş birliği olarak öne çıkıyor. SAP, Apple Vision Pro'nun sunduğu gelişmiş donanım teknolojisini kendi yazılım çözümleriyle birleştirerek kullanıcılara sınırsız ekran alanı, 3D görselleştirme ve her yerden erişim gibi avantajlar sağlıyor. Bu entegrasyon sayesinde SAP Mobile Start, SAP Analytics Cloud ve SAP Digital Boardroom gibi çözümler Apple Vision Pro üzerinden erişilebilir hale gelirken, SAP’nin İş Teknolojileri Platformu (BTP) SDK’sı da bu teknolojiye destek sunuyor. Bu yenilikçi iş birliği, sektörlerde verimliliği artırarak iş kararlarının daha etkin alınmasını mümkün kılıyor” dedi.

“Doğru analiz için verinin kalitesi önemli”

“Nagarro + MBIS Veri Yönetimi ve Analitikler Yönetici Ortağı Kıvanç Oktaş’ın moderasyonunda gerçekleşen “Şirketlerin Gerçek Gücü: Veri Stratejisi” oturumunda SAP Türkiye’den Kurumsal Mimar Bülent Geylan, SAP Datasphere’in büyük veri yönetimi konusunda işletmelere sağladığı avantajları paylaşırken, Maxion Wheels Proje Yöneticisi Özlem Çetin de organizasyonlarındaki verinin büyüklüğüne ve bunun şirket için olan değerine vurgu yaptı.

Özlem Çetin, Nagarro + MBIS ile hayata geçirdikleri SAP Datasphere projesi ile bu veriyi şirketteki son kullanıcılar için nasıl erişilebilir hale getirdiklerini ve bu proje sürecindeki deneyimlerini aktarırken “SAP Datasphere sayesinde farklı birimlerde kullandıkları diğer uygulamaların da SAP verisi ile daha kolay entegre olduğu ve bu verinin şirket içinde kullanım verimi ve yaygınlığı artıyor” dedi.

Nagarro + MBIS Veri Yönetimi ve Analitikler Yönetici Ortağı Kıvanç Oktaş ise “Verinin kalitesini artırmak, doğru analiz yapabilmek için kritik öneme sahip. Bu noktada Datasphere ve SAP BTP, veri yönetiminde işletmelere ciddi bir esneklik sunuyor” diyerek veri yönetiminin şirketler için stratejik bir güç olduğunu vurguladı.

Etkinlik boyunca uçtan uca entegrasyon yönetiminin önemine de değinildi. Bu başlıkta konuşan Anadolu Efes Ticari Çözümler Direktörü Alper Nüfusçu’nun moderasyonundaki oturumda, Arzum Dijital Dönüşüm ve IT Lideri Erim Yılancıoğlu, SAP BTP ile entegrasyon süreçlerini anlatırken, “Veriyi doğru şekilde entegre edebildiğinizde, iş süreçleri çok daha akıcı ve verimli hale geliyor. Bunu kendi operasyonlarımızda her gün görüyoruz” dedi. Getir ERP Uygulamaları Direktörü Sinem Baş ise entegrasyonun şirketlerdeki kritik rolünü şu sözlerle açıkladı: “Farklı sistemlerin birbiriyle uyumlu çalışması, tüm iş akışlarını iyileştiriyor ve müşteri memnuniyetini artırıyor”. Yaşar Bilgi Sistemleri Genel Müdürü Ünsal Önder ise katılımcılar ile SAP iş birliğinde gerçekleştirdikleri projelerde, uçtan uca entegrasyon yönetiminin süreçlerine sağladığı katkılardan söz etti.

“SAP sayesinde, tüm iş birimlerimiz verimli, tutarlı ve izlenebilir hale geliyor”

SAP Türkiye Bulut ve İş Çözümlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bülent Karal’ın moderasyonunda gerçekleşen “Tavuk Dünyası Başarı Hikayesi: Lezzet Noktalarına Açılan Portal” oturumunda, SAP Türkiye Endüstri ve İnovasyon Direktörü Çağatay Özak “Tavuk Dünyası; SAP BTP servislerinin getirdiği kabiliyetler ile RISE with SAP dönüşümü sırasında “Clean Core” yaklaşımını benimsedi. Çekirdek ERP ile gerçek zamanlı entegrasyona sahip B2B portal uygulamalarını da kısa sürede hayata geçirdiler. Şimdi operasyonel mükemmellik ve yeni aşamalar için birlikte oluşturduğumuz yol haritalarındaki adımlara devam ediyorlar.” dedi.

Tavuk Dünyası CIO’su Hülya Çavuş ise “SAP BTP sayesinde restoranlarımızda hızlı ve güvenilir şekilde hizmet sunabiliyoruz. RISE with SAP dönüşüm projemizle; Tavuk Dünyası’nın hızla büyüyen yolculuğunda tüm iş birimlerimize verimli, tutarlı ve izlenebilir bir bütünsel çalışma ortamını, en etkin teknolojiler ve doğru bir mimari ile sağlamayı hedefledik. Bu amaçla projede 14 farklı modülle finans, tedarik zinciri, üretim, lojistik ve emlak yönetimi uygulamalarımızın tamamını, SAP’nin globaldeki en iyi uygulamalarına uyumlanarak kurguladık. B2B portalımızı, bayilerimizle en etkin şekilde çalışma hedefiyle SAP’nin yeni nesil geliştirme platformu Business Technology Platform (BTP) üzerinde geliştirdik” diyerek, başarıyla hayata geçen süreci özetledi.

“Yapay zeka projelerinin başarısı veri kalitesine bağlı”

Etkinliğin son oturumu olan “Yapay Zeka Dünyasında Veri ve İnsan Etkileşimi” başlıklı panelde yapay zekanın iş dünyasındaki geleceği ve veri ile insan etkileşimi üzerine deneyim ve öngörüler paylaşıldı. Bakioğlu Holding İş Zekası Yönetimi Süpervizörü Aslı Aydın, holdingin lokomotifi esnek ambalaj sektörünü yanı sıra gıda, bilişim, inşaat ve sigortacılık sektörlerindeki şirketleriyle de öncü hizmetler verdiklerini aktararak, SAP BTP içindeki RepBot ürünü ile ilgili devam ettikleri süreci aktardı. Aydın, 2024 yılını grup içinde insan kaynaklarının dönüşümü ve üretken yapay zeka konularına verdikleri önceliğe de dikkat çekti.

IBSS Teknoloji ve Yazılım Yönetim Kurulu Üyesi Umut Sakarkaya yapay zeka projelerinin başarılı olabilmesi ve dönüşüm projelerinde istenilen hedeflere tam olarak ulaşılabilmesi için veri kalitesinin önemine değinerek başladığı konuşmasında, SAP BTP platformunda geliştirilmiş olan Cover isimli ürünlerini tanıtarak “Veri kalitemiz ne kadar iyi olursa, yapay zeka çözümlerimiz de o kadar başarılı olur” dedi.

IBSS Teknoloji ve Yazılım Ürün ve Çözüm Geliştirme Müdürü Arzu Bayramoğlu, veri yönetiminde hız, verimlilik ve yenilikçilik konularındaki güçlü taahhütlerini ortaya koyan yenilikçi ürünleri RepBot’u anlatarak devam ettiği konuşmasında, “Veriyle en son teknolojileri nasıl harmanlayabileceğimizi her zaman araştırıyoruz” diye konuştu.