Türk araştırma şirketi beş yılda sağlık ekonomisi alanında 204 projeye imza attı

Sağlık ekonomisi sektörü, sağlık hizmetlerine ilişkin karar vericiler, ilaç ve tıbbi cihaz üreticileri gibi sektör paydaşları tarafından son yıllarda yakından takip edilen alanlardan birine dönüştü. HEOR olarak da kısaltılan, sağlık ekonomisi ve sonuç araştırmaları sektöründe uzmanlaşan, ABD. Estonya, Tunus ve Türkiye ofislerinde faaliyet gösteren ECONiX Araştırma, sektördeki 5. yılını tamamladı. Yönetici Ortak Dr. Güvenç Koçkaya, ECONiX Araştırma olarak geride bıraktıkları 5 yılı rakamlarla özetledi.

3 kıtada 17 ülkeye erişti, 204 projeye imza attı

Sağlık sektörünün küresel gündemden ve makroekonomik faktörlerden doğrudan etkilendiğini ve sağlık hizmetleri alanında alınacak kararların doğrudan halk sağlığını ilgilendirdiği belirten Dr. Güvenç Koçkaya, “Sağlık Ekonomisi ve Sonuçları Araştırmaları (HEOR) disiplini, sağlık hizmetlerine ilişkin her kararın, titiz ve kanıtlanmış metodolojilerden elde edilen en iyi bilimsel araştırmalarla desteklenmesi gerektiğini savunuyor. Bu anlamda ECONiX Araştırma, sağlık sektöründe faaliyet gösteren şirketlere pazar erişimi, HEOR, tıbbi girişimler ve iş geliştirme odaklı alanlarda uzmanlaşan araştırma hizmetleri sunuyor. ABD, Estonya, Tunus ve Türkiye’deki ofislerimizle 5. yılımızı, Doğu Avrupa, Ortadoğu ve Kuzey Afrika ile Batı Asya’da konumlanan 17 ülkede imza attığımız 204 proje ve 53 işbirliğiyle tamamlıyoruz. 3 kitap, 15 kurs ve 20 konuşma gerçekleştirdiğimiz bu 5 yılda, sağlık ekonomisi sektörünün küresel tanınırlığı olan oyuncularından birine dönüştük. İmza attığımız 26 bilimsel makale ve raporlarımız, 186 akademik makaleye ilham ve kaynak oldu” ifadelerini kullandı.

Uluslararası bilimsel kongrelerde 85 posterle yer aldı

Sağlık ekonomisi sektörünün en fazla ISPOR isimli bir organizasyon tarafından temsil edildiğini ve bu organizasyonun her yıl dünyanın dört bir yanından küresel sağlık liderlerini bir araya getiren bilimsel toplantılar düzenlediğini dile getiren ECONiX Araştırma Ortaklarından Dr. Birol Tibet, “ECONiX Araştırma olarak imza attığımız araştırmaları ve bilimsel çalışmaları uluslararası etkinliklerde sunuyoruz. Geride bıraktığımız 5 yılda, toplam 85 posterle ülkemizi uluslararası arenada temsil ettik. Özellikle bu yıl sırasıyla Azerbaycan, Avustralya, Macaristan ve Danimarka’da katıldığımız HTAi Regional Meeting and Policy Forum for Central Asia, HTAi Annual Meeting 2023, IMAS Access23 Europe ve ISPOR Europe 2023 etkinliklerinde 4 panel, 1 çalıştay, 1 eğitim, 1 sözlü bildiri ve 19 poster ile çalışmalarımızı, deneyimlerimizi ve görüşlerimizi paylaştık. Gerçek yaşam verilerinden temellenen çalışmalarımız, “Dünyada ve Türkiye’de Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Kapasitesinin Geliştirilmesi”, “Türkiye’deki Sağlık Enflasyonu”, “Böbrek Hastalıklarının Ekonomik Etkileri”, “2023 için Türkiye’de HIV/AIDS Öngörüleri”, “Slovenya`daki Sağlık Enflasyonu” ve “SMA Hastalığının Yönetiminin Ülke Ekonomisine Maliyeti” gibi sağlık sektörünün pek çok farklı alanına odaklandı. Hatta 2022 Yılına Kadar Türkiye’de İlaçların Uluslararası Referans Fiyatlandırma Analizi isimli çalışmamız, ISPOR tarafından En İyi Poster sıralamasında Avrupa’da üçüncülük ödülünü almayı başardı” dedi.

Sağlık ekonomisi gündemini yakından izleyerek yıl boyunca raporlar da yayımladıklarını kaydeden Dr. Birol Tibet, “2023 boyunca açık kaynakları kullanarak, akademik yöntemleri izleyerek ve Ar-Ge merkezimizde geliştirdiğimiz yazılım çözümlerinden destek alarak hazırladığımız 36 rapor, sağlık ekonomisinin pek çok alanına ışık tuttu. Araştırma raporlarımızı haber formatında da medya ve kamuoyuyla paylaştık ve bir yılda 2.100’den fazla haber yayını gerçekleştirdik” diye konuştu.

"Sağlık ekonomisi sektörü 2 milyar dolarlık bir pazar"

ISPOR tahminlerine göre sağlık ekonomisi ve sonuç araştırması sektörünün 2 milyar dolarlık bir pazar oluşturduğuna dikkat çeken ECONiX Araştırma Yönetici Ortağı Dr. Güvenç Koçkaya, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı: “HEOR pazarının önümüzdeki 5 yıldan daha fazla bir süre boyunca, her yıl iki haneli oranlarla büyümesi bekleniyor. ECONiX Araştırma olarak, faaliyet gösterdiğimiz ülkelerde, teknolojiden güç alan ve gerçek verileri eyleme geçirilebilir içgörülere dönüştüren araştırmalarımızla ilaç ve tıbbi cihaz üreticilerine karmaşık düzenleyici ortamlarda yeni pazarlara güvenli erişim sağlamak için ihtiyaç duydukları desteği sunuyoruz. Ayrıca sağlık hizmetleri alanındaki akademik kurumlara, karar alıcılara ve düzenleyicilere, sağlık politikalarını şekillendirecek rehber bilgiler sağlıyoruz. Türkiye sağlık sektörü oyuncularının sağlık ekonomisi konusundaki farkındalığını artırmaya, ülkemizi küresel etkinliklerde temsil etmeye ve imza attığımız akademik çalışmalarla sağlık sektörünün geleceğini şekillendiren paydaşlardan biri olmaya devam edeceğiz.”