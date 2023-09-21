Türk firmasının düzenlediği fuar Rusya'da yoğun ilgi gördü

Yayınlanma: 21.09.2023 - 10:19

Güncelleme: 21.09.2023 - 10:23

Türk fuarcılık sektörünün lider firması CNR Holding, Afrika pazarından sonra Rusya’ya da açıldı. Yıllık dört milyar dolarlık değirmen makineleri ve ekipmanları ithal eden Rusya’nın bu talebini karşılamak için düzenlenen fuar, ülkenin en önemli tarım bölgesi Rostov’da açıldı. Fuarın açılışını Rostov Bölgesi Ekonomi Bakanı - Papushenko Maksim Valeryevich yaptı.



Neredeyse tüm sektörler için yaklaşık 40 yıldır, dünyanın en önemli fuarlarını düzenleyen CNR Holding, uluslararası fuarcılık politikasını bu yıl Rusya’ya taşıdı. Afrika kıtasında fuarlarını organize etmeye devam eden şirketin Rusya’daki ilk fuarı CNR Millagro oldu. Fuara Rus firmalar da yoğun ilgi gösteriyor.

RUSYA’NIN DESTEĞİ İLE DÜZENLENİYOR

Tarım makineleri ithalatında yaklaşık 4 milyar dolarlık bir bütçe ile dünya lideri olan Rusya, tarım üretiminin modernize edilmesi ve verimliliğinin artırılması için CNR Millagro fuarına büyük önem veriyor.

Rusya hükümeti tarafından da desteklenen ve açılışı Rostov Bölgesi Ekonomi Bakanı - Papushenko Maksim Valeryevich tarafından gerçekleşen fuar, Rus tarım sektörünün bu alandaki makine ve donanım ihtiyacının karşılayacak. Bu sayede dünya tahıl üretimindeki liderliğini devam ettirmek isteyen Rusya, bu yıl ve gelecek yılki değirmen makineleri ihtiyacını CNR Millagro fuarından karşılayacak.

Fuar; CNR Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Serhan Erem, Tarım Bakan Yardımcısı Tolmosova Elena Aleksandrovna ve Değirmen ve Sektör Makineleri Üreticileri Derneği (DESMÜD) Başkanı Zeki Demirtaşoğlu’nun da açılış konuşmaları ile devam etti.

TÜRKİYE İÇİN CİDDİ İHRACAT POTANSİYELİ TAŞIYOR

Türkiye’de değirmen makineleri, gıda işleme teknolojileri ve ambalajlama alanında faaliyet gösteren yaklaşık 40 firmanın yeni donanım ve teknolojilerini sergilediği fuarın Rostov’da düzenlenmesinin stratejik bir önemi de bulunuyor. Rostov’un bir liman kenti olması, tahıl üretiminde çok ciddi potansiyel taşıması, gelişmiş ulaşım olanakları ve sanayisinin gelişime açık olması Türkiye için önemli ihracat potansiyeli taşıyor.

22 Eylül’e kadar açık olan fuarda, tarım makineleri, yem makineleri, sulama sistemleri, tarım teknolojileri, gübreleme ekipmanları, değirmen makineleri, unlu mamul makineleri, buğday öğütme ve eleme makineleri gibi sektörün öncü firmaları ürün sergiliyor. Rusya’nın tarım üretiminde ciddi konumu bulunan Rostov’da yetiştirilecek buğday, ayçiçeği, soya fasulyesi, mısır ve diğer tahıllar gibi birçok tarım ürününü için gerekli olan makine ve ekipman ihtiyacı da yine CNR Millagro fuarından karşılanıyor.