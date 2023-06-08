Siyasi atmosferin yarattığı yıkımı üzerinizden atmak için 4 öneri
Belirsiz veya umutsuz siyasi süreçler, özellikle bir süre politik gündeme kanalize olmuş insanların güvensiz hissetmelerine neden oluyor.
Bu gibi stres ve belirsizlik zamanlarında iyi kalmanıza yardımcı olabilecek bazı stratejileri derledik.
Haber ve sosyal medya tüketiminizi sınırlandırın
Bazen biraz cehalet mutluluktur. Haber beslemelerinizde gezinmek kan basıncınızı yükseltiyorsa, geri adım atmak akıllıca olabilir. Gündemle fazla haşır neşir olup, kendinizi bir fanusa sıkıştırdığınız süreçlerden sonra daha fazla negatif etkiye maruz kalmamak adına haber ve içerik tüketiminizi azaltmanız kendinizi toparlamanıza ve ruh halinizi iyileştirmenize yardımcı olacaktır.
Öte yandan günlük haber tüketiminizi pozitif içeriklere yönlendirmeniz sürece olumlu bir katkı sağlar.
Rutininizi sürdürün ve sağlıklı aktiviteler yapın
Güncel olayları takip etmekle günlük hayatınıza devam etmek arasında bir denge kurmaya çalışın. Temel kişisel bakım eylemleri, stres zamanlarında gerçek bir fark yaratabilir; ders çalışırken ara verin, aileniz ve arkadaşlarınızla daha sık bağlantı kurun, daha az taahhütte bulunun. Özellikle rutininizde olan ve sizi besleyen aktivitelere daha çok zaman ayırın.
Duygularınızı kabul edip, sindirin
Olaylara verilen tepkiler kişiden kişiye değişir. Bazıları yoğun duygular yaşarken bazıları hiçbir şey yaşamaz. Ne hissettiğinizi hissetmek için kendinize izin verin ve kişisel deneyiminizi veya başkalarının deneyimini yargılamayın.
Kaygıyı eyleme dönüştürün
Stres her zaman olumsuz değildir. Küçük dozlardaki akut stres, bizi gerekli eylemi yapmaya teşvik etmede yardımcı olabilir.
Örneğin, iş yerindeki büyük bir sunuma hazırlanırken stres hissetmek sizi elinizden gelenin en iyisini yapmaya teşvik edebilir. İlk buluşmada ne söyleyeceğinizi vurgulamak, konuşma durduğunda bir tutam tartışacağınız konuların bir listesini bulmanıza yardımcı olabilir. Ancak bu tür stres, devam eden, dolaylı ve hayatınızın birçok alanında bozulmaya neden olan kronik stresten çok farklıdır. Stresin oyalanmasına izin vermek yerine, siyasi ortamın sunduğu endişeyi kabul edin ve ardından duygularınızı üretken bir tepkiye yönlendirin.
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