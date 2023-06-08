Siyasi atmosferin yarattığı yıkımı üzerinizden atmak için 4 öneri

Kaygıyı eyleme dönüştürün

Stres her zaman olumsuz değildir. Küçük dozlardaki akut stres, bizi gerekli eylemi yapmaya teşvik etmede yardımcı olabilir.

Örneğin, iş yerindeki büyük bir sunuma hazırlanırken stres hissetmek sizi elinizden gelenin en iyisini yapmaya teşvik edebilir. İlk buluşmada ne söyleyeceğinizi vurgulamak, konuşma durduğunda bir tutam tartışacağınız konuların bir listesini bulmanıza yardımcı olabilir. Ancak bu tür stres, devam eden, dolaylı ve hayatınızın birçok alanında bozulmaya neden olan kronik stresten çok farklıdır. Stresin oyalanmasına izin vermek yerine, siyasi ortamın sunduğu endişeyi kabul edin ve ardından duygularınızı üretken bir tepkiye yönlendirin.