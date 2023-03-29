Sex and The City'nin yıldız Carrie Bradshaw’dan aldığımız moda dersleri
Birçoğumuz hayat ve ilişkiler hakkında aldığı ilk derslerin kaynağı olan Sex and The City dizisi, yayınlanmış en ikonik dizilerden biri. Carrie, Samantha, Charlotte ve Miranda’nın çalkantılı ilişkileri ve eğlenceli halleriyle eskimeyecek bir hikaye. Bugün yıllar öncesine gidip diziyi izleyen birçok kişi, dizinin verdiği dersler kadar, kostümlerinin de zamansız olduğunu fark ediyor. Özellikle dizinin baş karakteri olan ayakkabı bağımlısı Carrie'nin moda zevki birçoğumuz için ipuçlarıyla dolu...
Sex ve ilişkiler hakkındaki çıkarımlarıyla kalpleri fetheden Carrie Bradshaw, şüphesiz moda konusundaki keskin virajlarıyla da hatıralarda kaldı. Ağzından düşürmediği sigarası, para yönetimi konusundaki korkunç kabiliyetsizliğinin yanı sıra öyle ya da böyle Carrie, bir neslin kalbine ilişkiler konusundaki nokta atışları ve moda bağımlılığıyla taht kurdu.
Kıyafet ve aksesuar birleştirebilme becerisinden ilişkilerdeki sarhoşluğuna tüm zamanların en ikonik karakterlerinden biri olan Carrie, erkekler konusundaki iktidarsızlığına zıt olarak yürüyen moda kortejinin en ön safında yer alıyor. İşte, Manhattan kaldırımlarından çıkabilecek en güzel sesi, en büyük zevki olan ayakkabılarıyla yakalayan Carrie’den aldığımız zamansız moda ipuçları…
TOPUKLULAR…
Bir kapı kapandığında, bir ayakkabı kutusu açılır sözü Carrie’nin ağzından bir ayrılık sonrası mı çıktı bilinmez ama topukluların ruhunu iyi yansıttığı kesin. Kısa bir yürüyüş için bile topuklularından vazgeçmeyen Carrie’nin tüm dizi boyunca dişil ruhunu güçlendiren topuklular, sadece moda adına değil ruh halini yükselten yakın bir dost olarak da farklı renk ve formlarda diziye eşlik etmişti.
RİSK AL
Manhattan’ın ilişkiler konusundaki en toksik yazarı Carrie Bradshaw’ı girdiği her atmosferde unutulmaz yapan etkenleren biri de cesur kıyafet seçimleriydi. Bazen en az kafası kadar karışık olan kombinleri göz yorsa da Carrie her haliyle ilgi çekici bir görünümdeydi. Carrie’nin bu iddiasını güçlendiren detaylar ise kesinlikle aksesuarları. Mini bir elbiseyle taktığı dönem şapkası, inci kolyeleri, kemerleri ve payetli görünümleriyle Carrie kesinlikle kafa karıştırmayı seviyor.
MİKRO KIYAFETLER
Carrie her ne kadar çılgın ve modern bir Manhattan kadını olsa da güzelliğin zarafetten geçtiği vurgusunu sık sık kendine de bize de hatırlattı. Fit vücudunu mikro elbiselerle ödüllendirip her adımında zarafeti ve çekiciliği yansıtan Carrie, mini şort ve etekleri de büyük bir özgüvenle taşıyordu. Özellikle siyah halter yaka mikro elbisesinin nabzını kıvırcık saçlarıyla yükselttiği görünüm Carrie’nin en ikonik anlarından biri..
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