Haftanın güncel çocuk kitapları...

Bozulan Fenerin Biraz Hüzünlü Hikâyesi ya da Aşk Tutması / Olcay Mağden Ünal / Resimleyen: Ceylan Aran / Çınar Yayınları / 36 s. / 5+ / 2021.

Başarılı çevirilerinin yanı sıra özgün anlatımı, farklı öyküleriyle aklımızda, okuma yolculuklarımızda haklı bir yer edinen Olcay Mağden Ünal, severek okuduğumuz Kırılan Saatin Hiç de Hüzünlü Olmayan Hikâyesi ya da Uzayda Nasıl Çay İçilir? adlı yapıtının ardından yine sürprizlerle dolu bir yolculuğa bekliyor hepimizi. Hayal gücü sınırsızdır, sevgi verdikçe çoğalır... Hepimizin bildiği gerçeklerdir bunlar. Olcay Mağden Ünal, işte bu gerçekleri ve çok daha ötesini öyküsünün kalbine yerleştirmiş. Ceylan Aran’ın öykünün satır aralarında gülümseyen resimleriyle yolculuğumuz çok daha zevkli bir hal alıyor.

Günaydınlar Kitabı / Salih Mercanoğlu / Kanguru Yayınları / 70 s. / 7+ / 2021.

“Selamın kesildiği yerden/ Sabahın ışığı kanar/ Sen bu kitabı ört yarana/ O zaman bütün ışıklar yanar” seslenişiyle “Günaydın” diyor hepimize Salih Mercanoğlu. Şiirde, düzyazıda sergilediği ustalığı çocuklar için kaleme aldığı Günaydınlar Kitabı’na da incelikle taşıyor. Bir günaydının, merhabanın ısıtacağı günü şiir günaydınlarla bahar bahçeye çeviriyor. Yağmurdan, rüzgardan, bulutlardan aldığı “günaydın”ı; mahallemize, dersliklerimize, uzak-yakın esnafa... kısacası insana, emeğe, doğaya desenlerle bezeli birer şiir kılıp ulaştırıyor. Çocukların dünyasından sözcüklerin nasıl zarif imgelere dönüştüğünü görmek isteyeceğinizden hiç kuşkumuz yok.

Gerçek Süper Güç / Ninka Reittu / Çeviren: Hazel Bilgen / YKY Doğan Kardeş Kitaplığı / 36 s. / 4+ / 2021.

Bazen bir bakış, bazen dokunuş; belki birlikte atılmış ağız dolusu bir kahkaha ya da ufacık bir gülümseme; kimi gün bir masalla çoğalmak, kimi gün elinden tutmak... Sevginin tanımı belki de kısaca yanında olmak, bunu duyumsatmak. Sevgidir bizi gerçek kahramanlar yapan. Yüreğimize dokunan, iyi yazılıp resimlenmiş, Hazel Bilgen’in bir o kadar da başarıyla Türkçemizde yeniden var ettiği öykünün satır aralarına, belki de desenlerinin bir kıvrımına saklanıp tanık olmalısınız baba-oğulun sevgi yolculuğuna. Benzer yolculuklara çıkmışsanız ne güzel! Değilse üzülmeyin, geç kalmadınız. Sevgiyle çoğalan birlikteliklerin yaşı olmaz ki!

Bu Kitap Çok Saçma... ya da Değil! / Hanzade Servi / Resimleyen: Berk Öztürk / İthaki Çocuk / 36 s. / 5+ / 2021.

“Ocağın altısıydı ve hava çok sıcaktı. Defne uyanıp pencereden baktığında...” A-aa, bugün de ocağın altısı. Öyküyü, onun başladığı gün okuyorum. Şahane bir şey bu! Defne’nin yanına oturdum. Bütün gece pamuk şeker mi yağmış! Hem de pespembe ve her yeri kaplamış. Üstelik okullar da tatil edilmiş! Bu işte bir gariplik olmasın? Defne sokağa çıktı. Pervaneli şapkasıyla uçan pandaya, tek gözlüklü şair leyleğe, neşeli kertenkeleye, minik file, dikkatsiz bukalemuna, rastladığı herkese sordu: “Sizce her şey normal mi?” Her şeyi kalıplarla, kurallarla tanımlayan dünyaya renklerin ve düşlerin diliyle seslenmeyi isterseniz Berk Öztürk’ün öyküyü çoğaltan enfes resimleriyle bu kitap tam size göre.