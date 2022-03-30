YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap

30 Mart 2022 Çarşamba, 00:04

- İlk şiirinin yayımlandığı 1951’den, yaşama veda ettiği 2015’e dek hep yeniyi deneyen, toplumdan hiç uzaklaşmayan ve yaşanan acı tatlı pek çok olaya ilişkin yazan Gülten Akın’ın dizeleri bir ömrün özeti gibi. Doğum, büyüme ve ölüm ya da dünyaya gelişin, yaşamı anlamlandırmanın ve hesaplaşmanın şiiri bu. Asuman Susam ve Duygu Kankaytsın’ın yayına hazırladığı, yirmi bir yazarın katkı verdiği İncelikler Tarihi (Yapı Kredi Yayınları) de Gülten Akın’ın poetikasının her yönüyle merceğe alındığı bir inceleme. Kaan Egemen’in yazısı...

- Üçüncü sayfamızda, Miguel Herráez’in Julio Cortázar: Gözden Geçirilmiş Bir Biyografi’sini (Everest Yayınları) merceğe aldığı “İz sürebileceğiniz anlatıcı: Cortázar” başlıklı yazısıyla Feridun Andaç yer alıyor.

- M. Sadık Aslankara “Öyküde kararlılık...” başlıklı yazısında, Simlâ Sunay’ın Yalancı İçin Bir Boşluk (Everest Yayınları), Nilüfer Altunkaya’nın Katı Olmayan Şeyler (İthaki Yayınları), Gökhan Yılmaz’ın Hevesin Kaçış Yönü (Yapı Kredi Yayınları), Murat Çelik’in Epey (Everest Yayınları) kitaplarını irdeliyor.

- Eray Canberk, “Yazılakalanlar” başlıklı yazısında, 1985’ten bu yana kaleme aldığı değinmeler / çıkmalar, bir başka deyişle ya da eskilerin deyişiyle “derkenar”lardan seçilip derlediği ve yeni bilgilerle güncellediği kısa yazıların ilkini paylaşıyor okuyucularımızla.

- Emin Adnan, Prof. Dr. Anıl Çeçen’in tarihsel süreç içinde Türklük akımını ele aldığı, bu akımın nerede, nasıl ortaya çıktığını, hangi aşamalardan geçtiğini ve bugünlere nasıl ulaştığını irdelediği yeni kitabı Türkiye’de Türkçülük’ü (Astana Yayınları) tanıtıyor.

- Nihat Kopuz, modern öykücülüğün usta ismi Raymond Carver’ın yazı sanatı üzerine geliştirdiği düşünce ve deneyimlerini aktarırken öykü yazarlarının ve yazar adaylarının kartotek fişlerine yazabilecekleri bir dizi uyarıda da bulunduğu Yazmak Üzerine’sini (Çeviren: Ayça Sabuncuoğlu / Can Yayınları) inceliyor.

- Necdet Neydim, “Önemli bir dergi: ‘Psikanaliz Defterleri-Çocuk ve Ergen Araştırmaları’” başlıklı yazısında,

YKY tarafından yayımlanan derginin, Türkiye’de ergen araştırmalarının gelişimini ortaya koyan öncü bir çalışma olduğuna ve bu sayısında çok önemli bir konuya “Kıskançlık ve Haset” konusuna değindiğine dikkat çekiyor.

- Y. Bekir Yurdakul, Gaye G. Özdamar’ın Benim Adım Sıkıntı’sını (Nesin Yayınları) merceğe alıyor.

- Emek Yurdakul, Martine Murray’nin Marsık ve Ben’ini (Çeviren: Tuğçe Özdeniz / Can Çocuk) inceliyor.

- Vitrindekiler ve Mustafa Başaran’ın hazırladığı Bulmaca ile düşün serüveni sürüyor.

İyi okumalar…

Gamze Akdemir

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