Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, 28 Şubat 2022 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı
Son dakika gelişmesi... Sağlık Bakanlığı, 28 Şubat 2022 tarihine ait son koronavirüs verilerini paylaştı.
Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.
Buna göre, son 24 saatte 410 bin 435 koronavirüs testi yapıldı, 64 bin 275 yeni vaka tespit edildi ve 213 kişi yaşamını yitirdi.
"İYİ HABER" DİYE DUYURDU
Tabloyu Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İyi haber:Omicron varyantının ilk görüldüğü şehirlerde vakalar hızlı bir artış göstermiş, izleyen haftalarda sayılar düşmüştü. Şimdi aynı durumu ülke genelinde yaşıyoruz. Uyarı: Salgın gündemden düşmeye başlasa da virüs varlığını koruyor. Aşı konusunda ihmalkâr olmamalıyız" ifadelerini kullandı.
İşte Koca'nın o tweeti:
İyi Haber: Omicron varyantının ilk görüldüğü şehirlerde vakalar hızlı bir artış göstermiş, izleyen haftalarda sayılar düşmüştü. Şimdi aynı durumu ülke genelinde yaşıyoruz. Uyarı: Salgın gündemden düşmeye başlasa da virüs varlığını koruyor. Aşı konusunda ihmalkâr olmamalıyız. pic.twitter.com/OHKnaAZjZ9— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 28, 2022
İşte güncel Covid-10 tablosu:
İlgili Haberler
- Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, 27 Şubat 2022 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı
- Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, 26 Şubat 2022 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı
- Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, 25 Şubat 2022 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı
Günün Video Haberi
Video Haberler
- 'Bir anda patlama sesleri gelmeye başladı'
- Kuveyt'te Ulusal Gün kutlandı
- Harkov'da mahsur kalan Türk öğrenci dehşeti yaşadı
- 21 yaşındaki işletmeci: Bu kadar mı bağımlı bir ülkeyiz?
- Esir alınan Rus askerlerinin görüntülerini yayınlandı
- 'Makineli tüfek sesleriyle uyandım'
- Savaşın simge ismi oldu
- Sivil yurttaş füzenin hedefi oldu
- İşte savaşın korkunç yüzü!
- Ukrayna'daki Türk öğrenciler sığınaklara indi
En Çok Okunan Haberler
- İsviçre'den Rusya'ya yaptırım kararı
- Rus Konsolosluğu önünde 3 kişilik protesto
- İmamoğlu'ndan 'metro' açıklaması
- Kayseri'de 3.6 büyüklüğünde deprem!
- Fenerbahçe'de istifa!
- Ukrayna AB'ye resmen başvurdu
- FIFA'nın Rusya'yı ihraç etme hazırlığı
- BM Sekreteri'nden 'bölgesel kriz' uyarısı
- Rus kulübü 5 oyuncusunu kaybediyor
- Erdoğan'dan kabine sonrası kritik açıklamalar