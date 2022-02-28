Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, 28 Şubat 2022 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı

28 Şubat 2022 Pazartesi, 18:42

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 410 bin 435 koronavirüs testi yapıldı, 64 bin 275 yeni vaka tespit edildi ve 213 kişi yaşamını yitirdi.

"İYİ HABER" DİYE DUYURDU

Tabloyu Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İyi haber:Omicron varyantının ilk görüldüğü şehirlerde vakalar hızlı bir artış göstermiş, izleyen haftalarda sayılar düşmüştü. Şimdi aynı durumu ülke genelinde yaşıyoruz. Uyarı: Salgın gündemden düşmeye başlasa da virüs varlığını koruyor. Aşı konusunda ihmalkâr olmamalıyız" ifadelerini kullandı.

İşte Koca'nın o tweeti:

İyi Haber: Omicron varyantının ilk görüldüğü şehirlerde vakalar hızlı bir artış göstermiş, izleyen haftalarda sayılar düşmüştü. Şimdi aynı durumu ülke genelinde yaşıyoruz. Uyarı: Salgın gündemden düşmeye başlasa da virüs varlığını koruyor. Aşı konusunda ihmalkâr olmamalıyız. pic.twitter.com/OHKnaAZjZ9 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 28, 2022

İşte güncel Covid-10 tablosu: