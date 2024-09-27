'15. Uluslararası İstanbul Şiir ve Edebiyat Festivali' yarın başlıyor

Yayınlanma: 27.09.2024 - 15:30

Güncelleme: 27.09.2024 - 15:30

Dernekten yapılan açıklamaya göre, onursal başkanlığını Doğan Hızlan'ın üstlendiği, Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında gerçekleştirilecek festivalin bu yılki odağı Balkan coğrafyası olacak.

Festival boyunca çoğunluğu Balkan ülkelerinden gelen 28 şair, şiir dinletisinden söyleşiye birçok etkinlikte edebiyatseverlerle bir araya gelecek.

Festivale yurt içinden Ebru Özden, Seçil Hidayet, Sezin Seda Altun, Elif Nuray, Şadiye Kılıç, Gönül Demircioğlu, Muzaffer Serkan Aydın, Can Acer, Rıdvan Tulum, Samet Karataş, Can Yiğit Tunçman, Suzan Yörük, Ömer Erdem, Oktay Taftalı, Çiğdem Sezer ve Erol Tufan konuk olacak.

Yurt dışından festivale katılacaklar isimler arasında Gürcistan'dan Dato Magradze, Moldova'dan Nikolae Spetaru, Sırbistan'dan Nenad Saponja, Makedonya'dan Dejan Trajkoski, Bulgaristan'dan Katya Belçeva, Yunanistan'dan Sophie Dionysopoulou, Gürcistan'dan Dato Magradze, Moldova'dan Nikolae Spetaru, Azerbaycan'dan Selim Babullaoğlu, Bulgaristan'dan Aziz Nazmi Şakir, İngiltere'den Ella Frears ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Senem Gökel yer alıyor.

BALKANLAR İLE EDEBİYAT KÖPRÜSÜ KURULACAK

Açıklamada görüşlerine yer verilen Festival Başkanı Adnan Özer, şunları kaydetti:

"Her yıl dünyanın birçok ülkesinden konuk ağırladığımız festivalimizin bu yılki odak noktası Balkanlar oldu. Balkan coğrafyalarından davet ettiğimiz ve İstanbul'da ağırlayacağımız şairler, ülkelerinde önemli şiir organizasyonlarına imza atan çok önemli isimler. Türkiye'nin en köklü şiir festivallerinden biri olan festivalimizde bu sene amacımız, Balkanlar ile şiir üzerinden bağlarımızı daha sağlamlaştırmak, ülkeler arası edebiyat köprüleri kurmak. Ayrıca Şiir Derneği ile işbirliklerini geliştirmelerini ve gelecekte fiziki etkinliklerin karşılıklı artmasını hedefliyoruz"

Özer, Balkanlar'dan gelen konuklar arasında "Muhibbi Divanı" ve Cemal Süreya'nın "Üvercinka"sı başta olmak üzere 12 eseri Türkçeden Yunancaya aktaran ve Çağdaş Türk Şiiri Antolojisi'ni hazırlayan Yunan şair Sophie Dionysopoulou, eski Gürcistan Kültür Bakanı olan Gürcü şair Dato Mgradze'nin de yer aldığını aktardı.

"BEYOĞLU ŞİİR ROTASI" GEZİSİ

Festivalin edebiyatseverlere bu yılki sürprizi ise "Beyoğlu Şiir Rotası" gezisi olacak. Gezi, 29 Eylül Pazar günü şair Adnan Özer'in rehberliğinde "Günübirlik Edebiyat" alt başlığı ile gerçekleştirilecek. Şair Özer, 14.00'te başlayacak gezi boyunca edebiyatçıların bir zamanlar vakit geçirdiği Beyoğlu'ndaki önemli mahfilleri gezdirecek.

Özer, gezi boyunca edebiyatseverlere hem kendisinin hem de buralarda duraklayan edebiyatçıların meşhur anekdotlarını da aktaracak.

AÇILIŞ RAMİ KÜTÜPHANESİ'NDE YAPILACAK

Festivalin açılış etkinlikleri, 1 Ekim'de Rami Kütüphanesi bahçesinde başlayacak. Katılımcıların mikrofonda şiir okuyabileceği "Şiir Parkı / İstanbul Şiir Okuyor" programı olacak.

"Söyleşili Şiir Okumaları" saat 14.00'te 172 numaralı salonda, 19.00'da ise bu kez festivalin şair konuklarının mikrofonda olacağı "Uluslararası İstanbul Şiir Gecesi" yapılacak.

Açılış günü ayrıca Türkiye'den Sezin Seda Altun ile Can Yiğit Tunçman ile KKTC'den Senem Göknel'in yeni yayımlanan şiir kitapları tanıtılacak.

ŞAİR KADINLAR İKİNCİ KEZ BULUŞACAK

"Uluslararası İstanbul Şiir ve Edebiyat Festivali" geçen yıl başlattığı "Şair Kadınlar Gecesi" etkinliğine bu sene de devam edecek. Festivalin ikinci gününde Atatürk Kültür Merkezi Kütüphanesi'nde festivalin yerli yabancı bütün kadın şair konukları şiirlerini okuyacak.

Festivalin kapanışı, 5 Ekim'de Rami Kütüphanesi'nin 172 numaralı salonunda Baudelaire'den beri modern şiirin gücünü mekandan yani şehirden almasından ilhamla düzenlenen "Şiir ve Şehir Programı" başlıklı iki konferans ile yapılacak.

Festival Başkanı Adnan Özer'in konuşmacı olduğu "Modern Şiirin Bir İçeriği Olarak Şehir" konferansı saat 14.00, Medeniyet Üniversitesinden Yaylagül Ceran'ın konuşmacı olduğu "Etik, Estetik ve Politik Olarak Şehir ve Poetika" konferansı saat 16.00'da başlayacak.