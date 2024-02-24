'2. Mehmet' Operası, AKM'de seyirciyle buluşuyor
İstanbul Devlet Opera ve Balesi, dünyaca ünlü besteci Gioachino Rossini tarafından hazırlanan 2. Mehmet operasını bu akşam Atatürk Kültür Merkezi'nde opera tutkunları ile buluşturacak.
Dünyaca ünlü besteci Gioachino Rossini ve librettist Cesare della Valle tarafından kaleme alınan "2. Mehmet" (Maometto II) operası, bu akşam Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) sahne alacak. İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) tarafından sahnelenen eser, Fatih Sultan Mehmet'in Eğriboz kuşatması sırasında yaşadıklarını anlatıyor.
Rossini'nin en yenilikçi ve iddialı operası olarak değerlendirilen eser, zengin orkestrasyonu ve karmaşık dramatik yapısıyla dikkat çekiyor. Alessandro de Marchi'nin şefliğindeki İDOB Orkestrası eşliğinde sahnelenecek olan opera, Renato Bonajuto'nun yönetmenliğinde izleyicilere sunulacak.
Operanın dekor tasarımını Zeki Sarayoğlu, kostüm tasarımını Gizem Betil, ışık tasarımını Ahmet Defne üstlenirken, İstanbul Devlet Opera ve Balesi Korosu'nu Paolo Villa yönetecek. Eserdeki koreografi ise Nil Berkan'a ait.
Operanın başrollerinde Burak Bilgili ve Doğukan Özkan, Dilruba Bilgi, Gülbin Günay, Barbora Hitay, Asude Karayavuz, Esen Demirci, Mert Süngü, Ufuk Toker, Berk Dalkılıç, Yoel Keşap, Hazal Ata ve Anıl Önder gibi deneyimli sanatçılar yer alıyor.
"2. Mehmet" operası, 24 Şubat'taki prömiyerinin ardından 28 Şubat, 2 ve 6 Mart'ta AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda sanatseverlerle buluşacak. Eser, Türk operasının önemli figürlerinden biri olan Fatih Sultan Mehmet'in Venedik Cumhuriyeti ile karşılaşması ve aşkın imkansızlığı temasını işliyor.
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