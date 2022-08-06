"Kar ve Ayı" filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Kar ve Ayı filmi ne zaman çıkacak?

06 Ağustos 2022 Cumartesi, 16:17

Türkiye - Almanya - Sırbistan ortak yapımı "Kar ve Ayı" film Selcen Ergun'un yönettiği ilk uzun metrajlı filmi olacak.

KAR VE AYI FİLMİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

"Kar ve Ayı" filmi, dünya prömiyerini bu yıl 8-18 Eylül tarihleri arasında 47'ncisi gerçekleştirilecek olan Toronto Film Festivali'nde yapacak. TRT'den yapılan açıklamaya göre, Ergun'un ilk uzun metrajlı filmi olan "Kar ve Ayı", festivalde ilk ve ikinci filmlerin yer aldığı bölüm olan 'Discovery' bölümünde gösterilecek.

Türkiye - Almanya - Sırbistan ortak yapımı film, festivalin Discovery bölümüne seçilen tek Türk film olma özelliğini de taşıyor.

"KAR VE AYI" FİLMİNİN OYUNCU KADROSU

Başrolünü Merve Dizdar'ın üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda; Saygun Soysal, Asiye Dinçsoy, Erkan Bektaş, Derya Pınar Ak ve Onur Gürçay yer alıyor.

"KAR VE AYI" FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Kışın bitmek bilmediği uzak bir kasabaya mecburi hizmet nedeniyle atanan genç hemşire Aslı'nın, kasabadaki güç ilişkileri, sır ortaklıkları ve şüpheyle yüzleşme hikayesini anlatan film, psikolojik gerilim unsurlarını barındırıyor.

"KAR VE AYI" FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Çekimleri 2020 yılının kış aylarında Artvin'in Şavşat bölgesinin zorlu koşullarında gerçekleştirilen film, Avrupa'nın en büyük film fonu Eurimages tarafından desteklendi.







