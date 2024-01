2024 BAFTA Ödülleri adayları açıklandı

Yayınlanma: 18.01.2024 - 21:20

Güncelleme: 18.01.2024 - 21:24

Sinema dünyasında birbiri ardına düzenlenen ödül törenleriyle hareketli günler yaşanıyor. Son olarak, 1955'ten bu yana dağıtılan British Academy of Film and Television Arts (BAFTA) Ödülleri'nde 2024 yılının adaylarını belirledi. Oscar'ın habercisi olarak da nitelenen ödüller, 18 Şubat'ta düzenlenecek törenle sahipleriyle buluşacak. Töreni Doctor Who yıldızı David Tennant sunacak.

Adaylıklarda Chrishopher Nolan imzalı Oppenheimer ve Yorgos Lanthimos imzalı Poor Things (Zavallılar) öne çıkan iki yapım oldu.

Oppenheimer; en iyi film, yönetmen, uyarlama senaryo, en iyi erkek oyuncu, en iyi yardımcı kadın oyuncu, en iyi yardımcı erkek oyuncu, görüntü yönetmeni, kurgu, kostüm tasarımı, makyaj ve saç, orijinal müzik gibi dallarda aday gösterildi.

En çok adaylık kazanan yapımlar

Oppenheimer 13, Poor Things 11, Killers of the Flower Moon and The Zone of Interest 9, Anatomy of a Fall, The Holdovers and Maestro 7, All of Us Strangers 6 ve Barbie and Saltburn 5 adaylıkla listenin üst sıralarında yer alıyor.



İşte BAFTA adayları tam listesi:

EN İYİ FİLM

Anatomy of a Fall

The Holdovers

Killers of the Flower Moon

Oppenheimer

Poor Things

EN İYİ BRİTANYA FİLMİ

All of Us Strangers

How to Have Sex

Napoleon

The Old Oak

Poor Things

Rye Lane

Saltburn

Scrapper

Wonka

The Zone of Interest

EN İYİ YÖNETMEN

All of Us Strangers – Andrew Haigh

Anatomy of a Fall – Justine Triet

The Holdovers – Alexander Payne

Maestro – Bradley Cooper

Oppenheimer – Christopher Nolan

The Zone of Interest – Jonathan Glazer

EN İYİ KADIN OYUNCU

Fantasia Barrino – The Color Purple

Sandra Hüller – Anatomy of a Fall

Carey Mulligan – Maestro

Vivian Oparah – Rye Lane

Margot Robbie – Barbie

Emma Stone – Poor Things

EN İYİ ERKEK OYUNCU

Bradley Cooper – Maestro

Colman Domingo – Rustin

Paul Giamatti – The Holdovers

Barry Keoghan – Saltburn

Cillian Murphy – Oppenheimer

Teo Yoo – Past Lives





EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU

Emily Blunt – Oppenheimer

Danielle Brooks – The Color Purple

Claire Foy – All of Us Strangers

Sandra Hüller – The Zone of Interest

Rosamund Pike – Saltburn

Da’Vine Joy Randolph – The Holdovers

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

Robert De Niro – Killers of the Flower Moon

Robert Downey Jr – Oppenheimer

Jacob Elordi – Saltburn

Ryan Gosling – Barbie

Paul Mescal – All of Us Strangers

Dominic Sessa – The Holdovers

EN İYİ UYARLAMA SENARYO

All of Us Strangers

American Fiction

Oppenheimer

Poor Things

The Zone of Interes

EN İYİ ÖZGÜN SENARYO

Anatomy of a Fall

Barbie

The Holdovers

Maestro

Past Lives

EN İYİ OYUNCU KADROSU

All of Us Strangers

Anatomy of a Fall

The Holdovers

How to Have Sex

Killers of The Flower Moon

EN İYİ ANİMASYON

The Boy And The Heron

Chicken Run: Dawn of the Nugget

Elemental

Spider-Man: Across the Spider-Verse





EN İYİ BELGESEL

20 Days In Mariupol

American Symphony

Beyond Utopia

Still: A Michael J. Fox Movie

Wham!





EN İYİ ÖZGÜN MÜZİK