2024 BAFTA Ödülleri adayları açıklandı
2024 BAFTA Ödülleri adayları açıklandı. Chrishopher Nolan imzalı Oppenheimer ve Yorgos Lanthimos imzalı Poor Things (Zavallılar) öne çıkan iki yapım oldu. Ödüller 18 Şubat'ta yapılacak törenle sahiplerini bulacak.
Sinema dünyasında birbiri ardına düzenlenen ödül törenleriyle hareketli günler yaşanıyor. Son olarak, 1955'ten bu yana dağıtılan British Academy of Film and Television Arts (BAFTA) Ödülleri'nde 2024 yılının adaylarını belirledi. Oscar'ın habercisi olarak da nitelenen ödüller, 18 Şubat'ta düzenlenecek törenle sahipleriyle buluşacak. Töreni Doctor Who yıldızı David Tennant sunacak.
Adaylıklarda Chrishopher Nolan imzalı Oppenheimer ve Yorgos Lanthimos imzalı Poor Things (Zavallılar) öne çıkan iki yapım oldu.
Oppenheimer; en iyi film, yönetmen, uyarlama senaryo, en iyi erkek oyuncu, en iyi yardımcı kadın oyuncu, en iyi yardımcı erkek oyuncu, görüntü yönetmeni, kurgu, kostüm tasarımı, makyaj ve saç, orijinal müzik gibi dallarda aday gösterildi.
En çok adaylık kazanan yapımlar
Oppenheimer 13, Poor Things 11, Killers of the Flower Moon and The Zone of Interest 9, Anatomy of a Fall, The Holdovers and Maestro 7, All of Us Strangers 6 ve Barbie and Saltburn 5 adaylıkla listenin üst sıralarında yer alıyor.
İşte BAFTA adayları tam listesi:
EN İYİ FİLM
- Anatomy of a Fall
- The Holdovers
- Killers of the Flower Moon
- Oppenheimer
- Poor Things
EN İYİ BRİTANYA FİLMİ
- All of Us Strangers
- How to Have Sex
- Napoleon
- The Old Oak
- Poor Things
- Rye Lane
- Saltburn
- Scrapper
- Wonka
- The Zone of Interest
EN İYİ YÖNETMEN
- All of Us Strangers – Andrew Haigh
- Anatomy of a Fall – Justine Triet
- The Holdovers – Alexander Payne
- Maestro – Bradley Cooper
- Oppenheimer – Christopher Nolan
- The Zone of Interest – Jonathan Glazer
EN İYİ KADIN OYUNCU
- Fantasia Barrino – The Color Purple
- Sandra Hüller – Anatomy of a Fall
- Carey Mulligan – Maestro
- Vivian Oparah – Rye Lane
- Margot Robbie – Barbie
- Emma Stone – Poor Things
EN İYİ ERKEK OYUNCU
- Bradley Cooper – Maestro
- Colman Domingo – Rustin
- Paul Giamatti – The Holdovers
- Barry Keoghan – Saltburn
- Cillian Murphy – Oppenheimer
- Teo Yoo – Past Lives
EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU
- Emily Blunt – Oppenheimer
- Danielle Brooks – The Color Purple
- Claire Foy – All of Us Strangers
- Sandra Hüller – The Zone of Interest
- Rosamund Pike – Saltburn
- Da’Vine Joy Randolph – The Holdovers
EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU
- Robert De Niro – Killers of the Flower Moon
- Robert Downey Jr – Oppenheimer
- Jacob Elordi – Saltburn
- Ryan Gosling – Barbie
- Paul Mescal – All of Us Strangers
- Dominic Sessa – The Holdovers
EN İYİ UYARLAMA SENARYO
- All of Us Strangers
- American Fiction
- Oppenheimer
- Poor Things
- The Zone of Interes
EN İYİ ÖZGÜN SENARYO
- Anatomy of a Fall
- Barbie
- The Holdovers
- Maestro
- Past Lives
EN İYİ OYUNCU KADROSU
- All of Us Strangers
- Anatomy of a Fall
- The Holdovers
- How to Have Sex
- Killers of The Flower Moon
EN İYİ ANİMASYON
- The Boy And The Heron
- Chicken Run: Dawn of the Nugget
- Elemental
- Spider-Man: Across the Spider-Verse
EN İYİ BELGESEL
- 20 Days In Mariupol
- American Symphony
- Beyond Utopia
- Still: A Michael J. Fox Movie
- Wham!
EN İYİ ÖZGÜN MÜZİK
- Killers of The Flower Moon
- Oppenheimer
- Poor Things
- Saltburn
- Spider-Man: Across the Spider-Verse
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