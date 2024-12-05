2025 Ceyhun Atuf Kansu Şiir Ödülü'ne katılım koşulları açıklandı

Yayınlanma: 05.12.2024 - 10:55

Güncelleme: 05.12.2024 - 10:55

Ailesi tarafından yazar, şair ve doktor Ceyhun Atuf Kansu adına 1986 yılından beri düzenlenen şiir ödülü yeni yılda da sahibini bulacak.

Son olarak Ceyhun Atuf Kansu Şiir Ödülü’ne 2025 yılı için katılım koşulları da açıklandı.

1986’dan bu yana düzenlenen ödüle katılım koşulları şöyle:

- Ödüle aday olan yapıtlarda Ceyhun Atuf Kansu’nun şiir anlayışı göz önüne alınarak, çağdaş bir dünya görüşü ve dil bilinci temel ölçüt olacaktır.

- 1 Ocak 2024 - 1 Ocak 2025 tarihleri arasında yayımlanan bütün şiir kitapları ödüle katılabilir. Ayrıca, ödül yazmanlığı, bu kitaplar arasından, çeşitli nedenlerle katılamayan kimi yapıtları da ödüle aday olarak gösterebilir.

- Çeşitli nedenlerle kitap halinde basılmamış, ancak kitap bütünlüğü taşıyan şiirlerle de ödüle aday olunabilir.

- Seçici kurul; Ali Cengizkan, Bahar Gökler (ailesi adına), Ahmet Özer, Ferruh Tunç ve İlyas Tunç’tan oluşmaktadır.

- Ödül kazanan yapıt, Ceyhun Atuf Kansu’nun ölüm yıldönümü olan 17 Mart 2025 tarihinde açıklanacaktır.

- Ödüle son katılma ve aday gösterilme tarihi 1 Ocak 2025’tir.

- Ödül, tek bir şiir yapıtına (kitap ya da kitap bütünlüğü taşıyan şiirlere) verilecektir.

- 2025 yılı için ödülün parasal tutarı 5000 Türk Lirası’dır.

- Ödüle aday olacak yapıtlar, şairin adı, açık adresi, telefon numarası ve kısa yaşam öyküsüyle birlikte 5 adet kitap ya da 5 kopya dosyayla (Işık Kansu, Abidin Daver Sok. No:14 Çankaya / ANKARA) adresine gönderilecektir.

- Ödüle katılan yapıtlar, sahiplerine geri gönderilmeyecektir.