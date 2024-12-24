2025 yılında heyecanla beklenen konserler... Sahneyi sallayacaklar!

Yayınlanma: 24.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 24.12.2024 - 04:00

Geçmişte Kayseri, Eskişehir, Bursa gibi şehirlerde etkinlikler başlayacağı gün ani kararlarla yasaklanmıştı. Yasaklar en sonunda bir sinema etkinliği de olsa İstanbul’a kadar uzanmıştı. İktidar en büyük yasaklama nedenini “gençleri korumak” olarak açıklasa da 18 yaş altının giremediği konserleri hedef alan birtakım gerici toplulukların konaklamalı festival ve içki tüketimi nedeniyle gençlerin yaşam tarzını hedef aldığı bir gerçek.

Özellikle yabancı ve büyük isimlerin daha az Türkiye’ye gelmeye başlamasının en önemli bir diğer nedeni ise konser maliyetlerinin yükselen döviz kuru nedeniyle çok artması dolayısıyla bunun bilet fiyatlarına yansıması.

Artık binlerce liralık konser fiyatlarının normalleştiği görülüyor. Her ne kadar konserlerin azaldığını belirtsek de 2025 yılında Türkiye’de konser verecek önemli gruplar yok değil. Özellikle rock ve metal gruplarının vereceği konserler dikkat çekiyor.

GUNS N' ROSES

Gelecek yılın en heyecan verici konserlerinin başında kuşkusuz efsanevi rock grubu Guns N’ Roses’ın 2 Haziran 2025’te Beşiktaş İnönü Stadı’nda vereceği konser geliyor. Axl Rose, Duff McKagan ve Slash’ten oluşan grup, 1993’te İstanbul’da verdikleri konserden tam 32 yıl sonra tekrar Türk izleyicisinin karşısına çıkacak. Biletix’te belirtilene göre çoğu tükenen biletlerden kalanların fiyatı 6 bin ile 20 bin TL arasında değişiyor.

ONEREPUBLİC

10 yıl önce çıkardıkları “Counting Stars” isimli şarkılarıyla büyük bir sıçrama yapan OneRepublic, yılın en çok beklenen gruplarından. ABD’li pop rock grubu, 18 Şubat’ta BKM organizasyonuyla Volkswagen Arena’da konser verecek. Konserin bilet fiyatları 5 bin TL’den başlıyor.

BUIKA VE KİBARİYE

Grammy ödüllü sanatçı Buika, 19 Şubat 2025’te Volkswagen Arena’da vereceği konserde Kibariye’yle birlikte sahneye çıkacak. KM’nin organize ettiği konserin bilet fiyatları 880 T ile 3 bin 850 TL arasında.

FONTAINES D.C.

Bu yıl Zorlu PSM’de vereceği konseri iptal eden grup, 29 Haziran 2025’te Küçükçiftlik Park’ta hayranlarının karşısına çıkacak. Bilet fiyatları en ucuz 1500 TL, en pahalı 4 bin TL.

HOOVERPHONIC

Belçikalı grup Hooverphonic, Türkiye’de üç şehirlik bir turneye çıkacak. Grup, 12 Nisan 2025’te İstanbul’da Zorlu PSM’de, 13 Nisan’da Ankara Jolly Joker’de ve 14 Nisan’da İzmir Hangout PSM’de hayranlarıyla buluşacak.

TILL LINDEMANN

Almanların dünyaca ünlü grubu Rammstein’ın yıllardır Türkiye’de konser vermesi beklense de gruptan önce grubun solisti Till Lindemann konsere gelecek. Alman müzisyenin “Meine Welt” (“Benim Dünyam”) isimli turnesi ile 6 Aralık 2025’te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda olacak. Biletleri 1265 ile 7 bin 200 TL arasında değişiyor.

TARJA AND MARKO HIETALA

Rock müziğin ünlü sopranolarından Tarja Turunen, Nightwhish grubunda birlikte çalıştığı solist ve bas gitarist Marko Hietala ile birlikte 10 Nisan 2025’te JJ Arena’da dinleyicilerin karşısına çıkacak. Biletler 1400 ve 2 bin 600 TL.

DREAM THEATER

Grammy ödüllü efsanevi progresif metal grubu Dream Theater, 40. yıl turnesi kapsamında 27 Temmuz 2025’te tekrar İstanbul KüçükÇiftlik Park sahnesinde olacak. Biletler 2 bin 100 TL’den başlıyor.

BLUE

İngiliz “boyband” Blue, 5 ve 6 Mart’ta İstanbul Kongre Merkezi’nde konser verecek. Biletler: 880 ile 8 bin 800 TL arasında.

GOJIRA

Bu yıl Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen Yaz Olimpiyatları’nın açılış töreninde konser veren metal grubu Gojira, 22 Temmuz 2025’te Küçükçiftlik Park’ta olacak. Biletler 1850, 3 bin 700 ve 6 bin TL.