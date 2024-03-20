21 Mart Dünya Şiir Günü: 'Duygular oldukça Varlık'tan, Varlık oldukça Şiir'den bahsedeceğiz'

Yayınlanma: 20.03.2024 - 14:11

Güncelleme: 20.03.2024 - 14:11

21 Mart Dünya Şiir Günü'nde İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bulunan Robinson Crusoe Kitabevi’nde bir etkinlik düzenlenecek.

Tüm kurum ve kuruluşlardan bağımsız olarak 16.30-18.30 arasında gerçekleştirilecek etkinlik programı şöyle:

Moderatör Asuman Gül Biçen'in açılış konuşması

Şair ve eleştirmen Baki Ayhan T'nin bildiri sunumu

Lale Müldür, Tuğrul Tanyol, Haydar Ergülen, Adnan Özer, Metin Kaygalak, Oktay Taftalı, Zeynep Köylü, Baki Ayhan T. , Cenk Gündoğdu, Ercan Yılmaz, Mehmet Sait Aydın, Claire Lajus, Ahmad Zekaria, Emrullah Alp, Hasip Bingöl, Bahar Farisi ve Ebru Özden şiir okumaları.

"Duygular oldukça Varlık'tan, Varlık oldukça Şiir'den bahsedeceğiz" çağrısıyla duyurulan etkinliğin, 'sanat ve edebiyatta ısrar eden herkese açık ve ücretsiz' olduğu bilgisi de paylaşıldı.