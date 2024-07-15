'Zorba' balesi izleyici rekoru kırdı: Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali'nde sanat rüzgarı...

Yayınlanma: 15.07.2024 - 13:23

Güncelleme: 15.07.2024 - 13:23

Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 7. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali'nin son gününde Ankara Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü, Efes Antik Tiyatro'da "Zorba"yı sahneledi.

29 Temmuz'da başlayan 7. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali'nde 20 bin 500 kişinin katılımı ile bu yıl izleyici rekoru kırıldı.

Yunan edebiyatçı Nikos Kazancakis'ten esinlenilen, librettosu ve koreografisi Lorca Massine'ye, müzikleri Mikis Theodorakis'e ait olan eser, Avustralyalı dansçı Joshua Legge'nin performansı eşliğinde sahneye konuldu.