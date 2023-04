42. İstanbul Film Festivali Ödülleri sahiplerini buldu

Yayınlanma: 19.04.2023 - 09:14

Güncelleme: 19.04.2023 - 09:14

Bu yıl 42'ncisi düzenlenen İstanbul Film Festivali Ödül Töreni 18 Nisan Salı gecesi Soho House İstanbul’da yapıldı.

Törende Uluslararası ve Ulusal Altın Lale ödüllerinin yanı sıra, Ulusal Yarışma En İyi Yönetmen, Jüri Özel Ödülü, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Senaryo, En İyi Görüntü Yönetmeni, En İyi Kurgu, En İyi Sanat Yönetmenive En İyi Özgün Müzik ödüllerini kazananlar açıklandı.

Ödül töreninde ayrıca Ulusal Belgesel Yarışması, Ulusal Kısa Film Yarışması ödülleri, Genç Usta Ödülü, Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü ve Uluslararası Sinema Eleştirmenleri Federasyonu (FIPRESCI) Ödülleri takdim edildi.

Ödüller şu şekilde:

ULUSLARARASI YARIŞMA

Altın Lale En İyi Film (Şakir Eczacıbaşı anısına)

Üçüncü Dünya Savaşı / Jang-e jahani sevom / World War III – Houman Seyyedi (İran Iran)

Jüri Özel Ödülü

Pamfir – Dmytro Sukholytkyy-Sobchuk (Ukrayna, Fransa, Polonya, Şili, Lüksemburg Ukraine, France, Poland, Chile, Luxembourg)

Mansiyon

Atlantic Bar – Fanny Molins (Fransa France)

Genç Usta Ödülü

Güvenli Bir Yer / Sígurno mjesto / Safe Place – Juraj Lerotic

ULUSAL KISA FİLM YARIŞMASI

En İyi Kısa Film

Adres / Navnîşan / The Address – Aram Dildar

Mansiyon

Suriyeli Kozmonot / The Syrian Cosmonaut – Charles Emir Richards

Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü

Bars / Tulliana – Orçun Köksal

ULUSAL BELGESEL YARIŞMASI

En İyi Belgesel

Boşlukta / Drifting – Somnur Vardar

Mansiyon

Düet / Duet – İdil Akkuş, Ekin İlkbağ

FIPRESCI ÖDÜLLERİ

Uluslararası Yarışma

Sıradaki Kız / Da-Eum-So-Hee / Next Sohee – Jung July

Ulusal Yarışma

Kör Noktada / Im Toten Winkel / In the Blind Spot – Ayşe Polat

Ulusal Kısa Film Yarışması

8 Mart 2020: Bir Günce / March 8, 2020: A Memoir – Fırat Yücel

ULUSAL YARIŞMA

Altın Lale En İyi Film

Kör Noktada / Im Toten Winkel / In the Blind Spot – Ayşe Polat

Kariyo & Ababay Vakfı Jüri Özel Ödülü (Onat Kutlar anısına)

Cam Perde / Glass Curtain – Fikret Reyhan

En İyi Yönetmen

Belmin Söylemez (Ayna Ayna / Mirror Mirror)

En İyi Senaryo

Ayşe Polat (Kör Noktada / Im Toten Winkel / In the Blind Spot)

En İyi Erkek Oyuncu

Alper Çankaya (Cam Perde / Glass Curtain)

En İyi Kadın Oyuncu

Manolya Maya, Şenay Aydın, Laçin Ceylan (Ayna Ayna / Mirror Mirror)

En İyi Görüntü Yönetmeni

Barış Aygen (Bir Tutam Karanfil / Cloves & Carnations)

En İyi Özgün Müzik

Kazuya Nagaya, Sound Walk Collective (Iguana Tokyo)

En İyi Kurgu

Serhad Mutlu, Jörg Volkmar (Kör Noktada / Im Toten Winkel / In the Blind Spot)

En İyi Sanat Yönetmeni

Meral Efe Yurtseven, Emre Yurtseven (Iguana Tokyo)

Mansiyon

Sanki Her Şey Biraz Felaket / Almost Entirely a Slight Disaster – Umut Subaşı