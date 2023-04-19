42. İstanbul Film Festivali Ödülleri sahiplerini buldu
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 42. İstanbul Film Festivali’nin ödül töreni, 18 Nisan Salı akşamı Soho House İstanbul’da gerçekleşti. Festivalde ulusal ve uluslararası yarışmalarda kısa ve uzun metrajlı toplam 59 film yarıştı.
Bu yıl 42'ncisi düzenlenen İstanbul Film Festivali Ödül Töreni 18 Nisan Salı gecesi Soho House İstanbul’da yapıldı.
Törende Uluslararası ve Ulusal Altın Lale ödüllerinin yanı sıra, Ulusal Yarışma En İyi Yönetmen, Jüri Özel Ödülü, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Senaryo, En İyi Görüntü Yönetmeni, En İyi Kurgu, En İyi Sanat Yönetmenive En İyi Özgün Müzik ödüllerini kazananlar açıklandı.
Ödül töreninde ayrıca Ulusal Belgesel Yarışması, Ulusal Kısa Film Yarışması ödülleri, Genç Usta Ödülü, Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü ve Uluslararası Sinema Eleştirmenleri Federasyonu (FIPRESCI) Ödülleri takdim edildi.
Ödüller şu şekilde:
ULUSLARARASI YARIŞMA
Altın Lale En İyi Film (Şakir Eczacıbaşı anısına)
Üçüncü Dünya Savaşı / Jang-e jahani sevom / World War III – Houman Seyyedi (İran Iran)
Jüri Özel Ödülü
Pamfir – Dmytro Sukholytkyy-Sobchuk (Ukrayna, Fransa, Polonya, Şili, Lüksemburg Ukraine, France, Poland, Chile, Luxembourg)
Mansiyon
Atlantic Bar – Fanny Molins (Fransa France)
Genç Usta Ödülü
Güvenli Bir Yer / Sígurno mjesto / Safe Place – Juraj Lerotic
ULUSAL KISA FİLM YARIŞMASI
En İyi Kısa Film
Adres / Navnîşan / The Address – Aram Dildar
Mansiyon
Suriyeli Kozmonot / The Syrian Cosmonaut – Charles Emir Richards
Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü
Bars / Tulliana – Orçun Köksal
ULUSAL BELGESEL YARIŞMASI
En İyi Belgesel
Boşlukta / Drifting – Somnur Vardar
Mansiyon
Düet / Duet – İdil Akkuş, Ekin İlkbağ
FIPRESCI ÖDÜLLERİ
Uluslararası Yarışma
Sıradaki Kız / Da-Eum-So-Hee / Next Sohee – Jung July
Ulusal Yarışma
Kör Noktada / Im Toten Winkel / In the Blind Spot – Ayşe Polat
Ulusal Kısa Film Yarışması
8 Mart 2020: Bir Günce / March 8, 2020: A Memoir – Fırat Yücel
ULUSAL YARIŞMA
Altın Lale En İyi Film
Kör Noktada / Im Toten Winkel / In the Blind Spot – Ayşe Polat
Kariyo & Ababay Vakfı Jüri Özel Ödülü (Onat Kutlar anısına)
Cam Perde / Glass Curtain – Fikret Reyhan
En İyi Yönetmen
Belmin Söylemez (Ayna Ayna / Mirror Mirror)
En İyi Senaryo
Ayşe Polat (Kör Noktada / Im Toten Winkel / In the Blind Spot)
En İyi Erkek Oyuncu
Alper Çankaya (Cam Perde / Glass Curtain)
En İyi Kadın Oyuncu
Manolya Maya, Şenay Aydın, Laçin Ceylan (Ayna Ayna / Mirror Mirror)
En İyi Görüntü Yönetmeni
Barış Aygen (Bir Tutam Karanfil / Cloves & Carnations)
En İyi Özgün Müzik
Kazuya Nagaya, Sound Walk Collective (Iguana Tokyo)
En İyi Kurgu
Serhad Mutlu, Jörg Volkmar (Kör Noktada / Im Toten Winkel / In the Blind Spot)
En İyi Sanat Yönetmeni
Meral Efe Yurtseven, Emre Yurtseven (Iguana Tokyo)
Mansiyon
Sanki Her Şey Biraz Felaket / Almost Entirely a Slight Disaster – Umut Subaşı
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