Beklenen veda geldi... Adele son konserini verdi: 'Üzgünüm'

Yayınlanma: 25.11.2024 - 12:36

Güncelleme: 25.11.2024 - 12:36

İngiliz şarkıcı Adele, Las Vegas'taki ‘Weekends With Adele’ adlı gösterisiyle sahnelere veda etti. Las Vegas’taki Caesars Palace'ta gerçekleşen final konserinde gözyaşlarını tutamayan Adele, yaklaşık iki yıl süren gösterilerinin sonunu duygusal bir şekilde karşıladı.

Hit şarkıları ‘Hello’, ‘Someone Like You’, ‘Easy On Me’ ve ‘Rolling in the Deep’ ile tanınan 36 yaşındaki şarkıcı, müzikle ilgili hiçbir planı olmadığını belirterek duygusal bir konuşma yaptı. Adele, “Bu konserler biteceği için çok üzgünüm ama gerçekleştiği için çok mutluyum. Bu sahneyi çok özleyeceğim, sizi çok özleyeceğim. Bir daha ne zaman sahneye çıkmak isterim bilmiyorum” dedi.



KARİYER DEĞİŞİKLİĞİNE Mİ GİDİYOR

Adele'in Las Vegas'taki 100'üncü konseri, müzikseverler için unutulmaz bir anı olarak kaldı. Ancak Adele, müzik kariyerine ara verirken yeni bir alanda adım atmaya hazırlanıyor.



Daily Mail'in haberine göre, 220 milyon dolarlık servetiyle ünlü Grammy ödüllü şarkıcı, Hollywood'a adım atmaya karar verdi.

Adele'in, bir yıldan uzun bir süredir ünlü oyuncu koçlarıyla çalışarak oyunculuk eğitimi aldığı belirtiliyor. Kaynaklar, Adele'in ekibine büyük film stüdyoları ve yapımcılarla görüşmeler yapmaları için talimat verdiğini ve bazı projelerle ilgili görüşmelerin şu anda sürdüğünü iddia etti.

Adele'in, müzik ve turlara geri dönmeden önce oyunculuk kariyerine adım atacağı konuşuluyor.