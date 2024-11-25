Fülöp Ranki, 2024 Macar-Türk Kültür Yılı kapsamında İstanbul’da konser verecek

Fülöp Ranki, 26 Kasım’da İstanbul Beşiktaş Deniz Müzesi’nde "Dante’ye Giderken" başlıklı konseriyle müzikseverlerle buluşacak. Franz Liszt’in Dante Sonatı ve Bach ile Beethoven’ın eserlerinin seslendirileceği etkinlik, 2024 Macar-Türk Kültür Yılı kapsamında gerçekleştirilecek.

Fülöp Ranki, 2024 Macar-Türk Kültür Yılı kapsamında İstanbul’da konser verecek
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.11.2024 - 13:20

2024 Macar-Türk Kültür Yılı kapsamında düzenlenen Franz Liszt Piyano Sezonu’nun bu ayki konuğu, Macar piyanist Fülöp Ranki olacak. 26 Kasım’da İstanbul Beşiktaş Deniz Müzesi’nde saat 20.30'da gerçekleşecek.

Müzik severlere eşsiz bir deneyim yaşatmayı amaçlayan konserin ismi "Dante’ye Giderken" olarak belirlendi.

Konserde, Ranki, Franz Liszt’in ünlü Dante Sonatı başta olmak üzere, Bach ve Beethoven’ın eserlerini de seslendirecek. Liszt’in bu başyapıtı, Dante Alighieri’nin İlahi Komedya eserinden ilham alınarak yazıldı ve konserin dinleyicilere sunduğu duygusal yolculukla büyük ilgi uyandırması bekleniyor.

Fülöp Ranki, Macaristan’ın önde gelen piyanistlerinden biri olarak dünya çapında tanınan bir isim ve bu konser, Türk izleyicisiyle buluşacağı özel bir etkinlik olacak.


Etiketler: #2024 Macar-Türk Kültür Yılı #Fülöp Ranki

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