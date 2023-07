28 Gün Sonra ekibinden 28 Yıl Sonra filmi gelebilir

Yayınlanma: 14.07.2023 - 12:46

Güncelleme: 14.07.2023 - 12:46

2002 yapımı 28 Gün Sonra (28 Days Later) filmine bir devam filmi gelebilir. İlk filmi kaleme alan Alex Garland ile filmin yönetmeni Danny Boyle, 28 Yıl Sonra (28 Years Later) hikâyesini oluşturduklarını belirtti. Filmin başrolü Cillian Murphy de uygun şartlarda role geri dönebileceğini söyledi. Garland ve Boyle, Inverse'e verdikleri röportajda 28 Yıl Sonra (28 Years Later) filmi için ciddi olduklarını belirtirken, ilk filmin başrolü Cillian Murphy de Boyle ve Garland'ın yer aldığı bir devam filminde rolüne dönmeye hazır olduğunu söyledi.

2002 yılında gösterime giren ve gizemli bir virüsün İngiltere'yi kasıp kavurmasından dört hafta sonra bir grup insanın başından geçenleri konu edinen 28 Gün Sonra (28 Days Later), dünya genelinde 85 milyon dolar hasılata ulaşmıştı.