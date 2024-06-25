28. İstanbul Tiyatro Festivali’nden iki büyük sürpriz!

Yayınlanma: 25.06.2024 - 16:30

Güncelleme: 25.06.2024 - 16:30

Festival, 22 Ekim - 19 Kasım 2024 tarihleri arasında İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Koç Holding Enerji Grubu Şirketleri Aygaz, Entek, Opet ve Tüpraş sponsorluğunda düzenlenecek. Dünyanın dört bir yanından tiyatro eserlerini ağırlayacak olan festivalin programı, küratörlüğünü Mehmet Birkiye'nin üstlendiği etkinliklerin tamamı eylül ayında duyurulacak.

III. RICHARD: 10 YIL SONRA YENİDEN İSTANBUL’DA

Thomas Ostermeier'in yönettiği Schaubühne Berlin yapımı 'III. Richard', 18 ve 19 Kasım tarihlerinde Zorlu PSM’de sahnelenecek. Sahneye koyduğu her eserle tiyatro tarihinde iz bırakan Ostermeier, topluluğu Schaubühne Berlin ile 10 yıl aradan sonra İstanbul’a dönüyor. Daha önce 'Nora Bir Bebek Evi', 'Hamlet' ve 'Bir Halk Düşmanı' gibi eserleriyle büyük beğeni toplayan topluluk, bu kez 'III. Richard' ile izleyici karşısına çıkacak. Lars Eidinger'in başrolde yer aldığı bu yapım, eleştirmenler tarafından “karanlıkta bile parlıyor” sözleriyle övülüyor. Eidinger, performansında seyirciye merhametsiz kralın suçlarına ortak olma hissini yaşatıyor.

UTSUSHI: JAPONYA’NIN EVRENSEL KÜLTÜR MİRASI

Festivalin bir diğer büyük sürprizi olan 'Utsushi', 24 ve 25 Ekim tarihlerinde Zorlu PSM’de sahnelenecek. Butoh dansının en çarpıcı örneklerinden biri olan 'Utsushi', Japonya’nın evrensel kültür mirasına önemli bir katkı sunuyor. Ushio Amagatsu'nun yönettiği Sankai Juku topluluğunun bu eseri, izleyicilere etkileyici bir görsellik ve insanlığa dair derin bir hikâye sunuyor. Amagatsu’nun özgün görsel dili, insan doğasının gizemlerine dokunan bir koreografi ile izleyicileri büyülüyor. Sankai Juku topluluğu, Japonya ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yıldönümü vesilesiyle ilk kez Türkiye’ye gelecek ve İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında izleyiciyle buluşacak.

BİLETLER 2 TEMMUZ’DA SATIŞA ÇIKIYOR

Festivalde sahnelenecek bu iki büyük yapımın biletleri 2 Temmuz’da Passo’da satışa sunulacak. Zorlu PSM’nin Yüksek Katkıda Bulunan Mekân Sponsorluğu ve Japan Foundation’ın işbirliğiyle gerçekleşecek bu gösterileri kaçırmayın. Festivalin ayrıntılı programı için eylül ayında yapılacak duyuruyu takip edin ve bu benzersiz tiyatro deneyimlerine hazırlıklı olun.