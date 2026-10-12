30. İstanbul Tiyatro Festivali 'Lacrima' ile perde açıyor

Theatre national de Strasbourg'un (TNS) ilk kadın direktörü ve uluslararası sahnenin çarpıcı yönetmenlerinden Caroline Guiela Nguyen imzalı "Lacrima", 22-23 Ekim'de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde izlenebilecek.

ENKA Vakfından yapılan açıklamaya göre vakfın gösteri sponsoru olduğu oyun, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 30. İstanbul Tiyatro Festivali’nin açılış gösterisi olarak sahnelenecek.

Vakfın İstanbul Tiyatro Festivali ile işbirliği, bu yıl 20. yılını geride bırakıyor. Yapılan işbirliği çerçevesinde her yıl uluslararası bir yapımın Türkiye’de izleyiciyle buluşması sağlanıyor.

Latince "gözyaşı" anlamına gelen Lacrima, bir İngiliz prensesinin düğünü için sipariş edilen gelinliğin Paris'ten Mumbai'ye uzanan üretim sürecine, üretimin beraberinde getirdiği vicdani sorumluluklara ve görünmeyen emeğe odaklanıyor. Oyun, ideallerin peşinden giderken ödenen bedelleri sorgularken, birlikte yaşamanın ve üretmenin anlamı üzerine düşündürüyor.

Etkileyici oyun, Avignon Festivali’ndeki prömiyerin ardından dünyanın önde gelen sahnelerine ve festivallerine davet edildi.