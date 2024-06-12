34. Akbank Caz Festivali'nde sahne alacak ilk isimler açıklandı

Bu yıl 34'üncüsü düzenlenecek olan Akbank Caz Festivali'nde sahne alacak isimler belli oldu.

AA
Yayınlanma: 12.06.2024 - 18:25
34. Akbank Caz Festivali'nde sahne alacak ilk isimler açıklandı
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Bu yıl 34. kez düzenlenecek olan Akbank Caz Festivali, 28 Eylül-13 Ekim tarihleri arasında müzikseverlerle buluşacak.

Akbank'tan yapılan açıklamaya göre, festivalin bu yılki programında sahne alacak ilk isimler belli oldu. Caz müziğin önemli temsilcilerinden vokalist Kurt Elling, Kübalı piyanist Harold Lopez-Nussa, söz yazarı, besteci, şarkıcı ve aranjör Rodrigo Amarante ile 7 Poets Trio festivalde performans sergileyecek.


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