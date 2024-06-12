34. Akbank Caz Festivali'nde sahne alacak ilk isimler açıklandı

Yayınlanma: 12.06.2024 - 18:25

Güncelleme: 12.06.2024 - 18:25

Bu yıl 34. kez düzenlenecek olan Akbank Caz Festivali, 28 Eylül-13 Ekim tarihleri arasında müzikseverlerle buluşacak.

Akbank'tan yapılan açıklamaya göre, festivalin bu yılki programında sahne alacak ilk isimler belli oldu. Caz müziğin önemli temsilcilerinden vokalist Kurt Elling, Kübalı piyanist Harold Lopez-Nussa, söz yazarı, besteci, şarkıcı ve aranjör Rodrigo Amarante ile 7 Poets Trio festivalde performans sergileyecek.