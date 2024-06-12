34. Akbank Caz Festivali'nde sahne alacak ilk isimler açıklandı
Bu yıl 34'üncüsü düzenlenecek olan Akbank Caz Festivali'nde sahne alacak isimler belli oldu.
Bu yıl 34. kez düzenlenecek olan Akbank Caz Festivali, 28 Eylül-13 Ekim tarihleri arasında müzikseverlerle buluşacak.
Akbank'tan yapılan açıklamaya göre, festivalin bu yılki programında sahne alacak ilk isimler belli oldu. Caz müziğin önemli temsilcilerinden vokalist Kurt Elling, Kübalı piyanist Harold Lopez-Nussa, söz yazarı, besteci, şarkıcı ve aranjör Rodrigo Amarante ile 7 Poets Trio festivalde performans sergileyecek.
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