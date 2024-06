Tekfen festivale destek olmayı sürdürüyor

Yayınlanma: 11.06.2024 - 16:48

Güncelleme: 11.06.2024 - 16:48

Tekfen Holding'in Akdeniz, Karadeniz ve Hazar Denizi’ne kıyısı olan ülkelerin müzisyenlerini buluşturarak barışa katkı sunduğu Tekfen Filarmoni Orkestrası 52. İstanbul Film Festivali’ne destek olmayı sürdürüyor. Önceki akşam AKM Opera sahnesinde daimi şefleri Aziz Shokhakimov yönetiminde C. Gounod, "Faust operasından bale müziği" ve N. Rimski-Korsakov, "Şehrazad" eserlerini seslendiren orkestra ünlü Fransız çellist Edgar Moreau'ya C. Saint-Saëns, Çello Konçertosu No. 1" de başarıyla eşlik etti.

Viyolonsele dört yaşında başlayan Edgar Moreau, 11 yaşına geldiğinde Torino Kraliyet Operası’nın orkestrası eşliğinde Dvorák konçerto çalmış; 17 yaşında Rostropoviç ve Çaykovski yarışmalarından ödüllerle dönmüş bir sanatçı. Moreau bugün artık dünyanın önde gelen salonlarına, saygın festivallerine konuk olan; çağımızın en iyi şefleri ve orkestraları ile konserler veren bir virtüöz.