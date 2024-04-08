38. Uluslararası Ankara Müzik Festivali: Bayram tadında devam edecek…

Sevda-Cenap And Müzik Vakfı'nın düzenlediği 38. Uluslararası Ankara Müzik Festivali, ilk haftasında görkemli bir açılışla başladı. Ender Sakpınar yönetiminde Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası'nın muhteşem performansıyla başlayan festival, Türkiye ile Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin yüzüncü yılını kutlamak amacıyla ülkemize gelen WA-League grubunun gösterisiyle devam etti. Grup, İstiklal Marşı ile başladığı gösterisini seyircilerin büyük beğenisini kazandı.

Güven Baykan
Yayınlanma: 08.04.2024 - 13:04
38. Uluslararası Ankara Müzik Festivali: Bayram tadında devam edecek…
Abone Ol google-news

İlk haftanın son etkinliğinde ise Delattre Modern Dans Topluluğu, izleyicilere anlamlı bir dans gösterisi olan "Sığınak"ı sundu. Bayram arasında kısa bir mola veren festival, bayram sonrası klasik müzik, barok müzik ve caz alanlarında sanatseverler için özel konserlerle devam edecek.

Program:

16 Nisan 2024, Salı - 20.00, CSO Ada Ankara Tarihi Salon

Zagreb Quartet

Martin Krpan, keman

Davor Philips, keman

Hrvoje Philips, viyola

Martin Jordan, çello

Zagreb Quartet, özellikle Beethoven, Haydn, Mozart ve Schubert gibi bestecilerin eserlerini üstün yorumlamalarıyla tanınmaktadır. Konserde Ulvi Cemal Erkin’in “String Quaret” eseri de seslendirilecek.

17 Nisan 2024, Çarşamba - 20.00, Çankaya Sahne

Prag Filarmoni Nefesli Beşlisi

Jirí Ševcík, flüt

Vladislav Borovka, obua

Jan Brabec, klarinet

Václav Fürbach, fagot

Mikuláš Koska, korno

Topluluk, 2007 yılında kurulmuş olup ulusal ve uluslararası yarışmalarda birçok ödül kazanmıştır.

18 Nisan 2024, Perşembe - 20.00, CSO Ada Ankara Tarihi Salon

Anima Musicae Oda Orkestrası

Gwindolin Masin, keman

Franz Lizst Akademisi'nin seçkin müzisyenlerinden kurulan topluluk, Türk-Macar Dostluk Anlaşması'nın 100. yıl dönümü çerçevesinde festivalin konukları olacak.

19 Nisan 2024, Cuma - 20.00, CSO Ada Ankara Tarihi Salon

Orkestra Akademik Başkent

Sibil Arsenyan, şef

Veriko Tchumburidze, keman

Elman Mecid, marimba

Konser, Türkiye’nin 10 kadın şefinden biri olan Sibil Arsenyan yönetiminde gerçekleşecek.

Uluslararası Ankara Müzik Festivali, sanatseverlere unutulmaz bir deneyim yaşatmaya devam ediyor.


müzik haberleri ankara müzik festivali haberleri

İlgili Haberler

Müzik ziyafetine geri sayım başladı: Klasik müziğin yıldızları İstanbul Müzik Festivali'nde sahne alacak!

Müzik ziyafetine geri sayım başladı: Klasik müziğin yıldızları İstanbul Müzik Festivali'nde sahne alacak!
38. Uluslararası Ankara Müzik Festivali!

38. Uluslararası Ankara Müzik Festivali!
“Ankara Baharı, Müziğin Büyülü Dokunuşuyla Canlanıyor: 38. Uluslararası Ankara Müzik Festivali”

“Ankara Baharı, Müziğin Büyülü Dokunuşuyla Canlanıyor: 38. Uluslararası Ankara Müzik Festivali”
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

En kurnaz 4 kadın burcu: Bu burçlar saman altından su yürütüyor

En kurnaz 4 kadın burcu: Bu burçlar saman altından su yürütüyor
Diyarbakır’da otomobilin çarptığı motokurye yaralandı

Diyarbakır’da otomobilin çarptığı motokurye yaralandı
Nuri Alço beyin kanaması geçirdi

Nuri Alço beyin kanaması geçirdi
İYİ Parti’li Dervişoğlu: Genel başkanlığa aday olacağım

İYİ Parti’li Dervişoğlu: Genel başkanlığa aday olacağım
En nazik 5 erkek burcu: Hem duruşu hem de konuşmasıyla herkesi etkiliyorlar...

En nazik 5 erkek burcu: Hem duruşu hem de konuşmasıyla herkesi etkiliyorlar...
İstanbul bu hafta birçok etkinlikle sanatseverleri ağırlayacak

İstanbul bu hafta birçok etkinlikle sanatseverleri ağırlayacak
Spor yazarları Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesini yorumladı: 'Türk futbol tarihine utanç sayfası olarak kaydedilecek'

Spor yazarları Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesini yorumladı: 'Türk futbol tarihine utanç sayfası olarak kaydedilecek'
Bakan Yerlikaya bayram tatilinin 2. gününde acı bilançoyu açıkladı

Bakan Yerlikaya bayram tatilinin 2. gününde acı bilançoyu açıkladı