38. Uluslararası Ankara Müzik Festivali: Bayram tadında devam edecek…
Sevda-Cenap And Müzik Vakfı'nın düzenlediği 38. Uluslararası Ankara Müzik Festivali, ilk haftasında görkemli bir açılışla başladı. Ender Sakpınar yönetiminde Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası'nın muhteşem performansıyla başlayan festival, Türkiye ile Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin yüzüncü yılını kutlamak amacıyla ülkemize gelen WA-League grubunun gösterisiyle devam etti. Grup, İstiklal Marşı ile başladığı gösterisini seyircilerin büyük beğenisini kazandı.
İlk haftanın son etkinliğinde ise Delattre Modern Dans Topluluğu, izleyicilere anlamlı bir dans gösterisi olan "Sığınak"ı sundu. Bayram arasında kısa bir mola veren festival, bayram sonrası klasik müzik, barok müzik ve caz alanlarında sanatseverler için özel konserlerle devam edecek.
Program:
16 Nisan 2024, Salı - 20.00, CSO Ada Ankara Tarihi Salon
Zagreb Quartet
Martin Krpan, keman
Davor Philips, keman
Hrvoje Philips, viyola
Martin Jordan, çello
Zagreb Quartet, özellikle Beethoven, Haydn, Mozart ve Schubert gibi bestecilerin eserlerini üstün yorumlamalarıyla tanınmaktadır. Konserde Ulvi Cemal Erkin’in “String Quaret” eseri de seslendirilecek.
17 Nisan 2024, Çarşamba - 20.00, Çankaya Sahne
Prag Filarmoni Nefesli Beşlisi
Jirí Ševcík, flüt
Vladislav Borovka, obua
Jan Brabec, klarinet
Václav Fürbach, fagot
Mikuláš Koska, korno
Topluluk, 2007 yılında kurulmuş olup ulusal ve uluslararası yarışmalarda birçok ödül kazanmıştır.
18 Nisan 2024, Perşembe - 20.00, CSO Ada Ankara Tarihi Salon
Anima Musicae Oda Orkestrası
Gwindolin Masin, keman
Franz Lizst Akademisi'nin seçkin müzisyenlerinden kurulan topluluk, Türk-Macar Dostluk Anlaşması'nın 100. yıl dönümü çerçevesinde festivalin konukları olacak.
19 Nisan 2024, Cuma - 20.00, CSO Ada Ankara Tarihi Salon
Orkestra Akademik Başkent
Sibil Arsenyan, şef
Veriko Tchumburidze, keman
Elman Mecid, marimba
Konser, Türkiye’nin 10 kadın şefinden biri olan Sibil Arsenyan yönetiminde gerçekleşecek.
Uluslararası Ankara Müzik Festivali, sanatseverlere unutulmaz bir deneyim yaşatmaya devam ediyor.
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