38. Uluslararası Ankara Müzik Festivali: Bayram tadında devam edecek…

Yayınlanma: 08.04.2024 - 13:04

Güncelleme: 08.04.2024 - 13:04

İlk haftanın son etkinliğinde ise Delattre Modern Dans Topluluğu, izleyicilere anlamlı bir dans gösterisi olan "Sığınak"ı sundu. Bayram arasında kısa bir mola veren festival, bayram sonrası klasik müzik, barok müzik ve caz alanlarında sanatseverler için özel konserlerle devam edecek.

Program:

16 Nisan 2024, Salı - 20.00, CSO Ada Ankara Tarihi Salon

Zagreb Quartet

Martin Krpan, keman

Davor Philips, keman

Hrvoje Philips, viyola

Martin Jordan, çello

Zagreb Quartet, özellikle Beethoven, Haydn, Mozart ve Schubert gibi bestecilerin eserlerini üstün yorumlamalarıyla tanınmaktadır. Konserde Ulvi Cemal Erkin’in “String Quaret” eseri de seslendirilecek.

17 Nisan 2024, Çarşamba - 20.00, Çankaya Sahne

Prag Filarmoni Nefesli Beşlisi

Jirí Ševcík, flüt

Vladislav Borovka, obua

Jan Brabec, klarinet

Václav Fürbach, fagot

Mikuláš Koska, korno

Topluluk, 2007 yılında kurulmuş olup ulusal ve uluslararası yarışmalarda birçok ödül kazanmıştır.

18 Nisan 2024, Perşembe - 20.00, CSO Ada Ankara Tarihi Salon

Anima Musicae Oda Orkestrası

Gwindolin Masin, keman

Franz Lizst Akademisi'nin seçkin müzisyenlerinden kurulan topluluk, Türk-Macar Dostluk Anlaşması'nın 100. yıl dönümü çerçevesinde festivalin konukları olacak.

19 Nisan 2024, Cuma - 20.00, CSO Ada Ankara Tarihi Salon

Orkestra Akademik Başkent

Sibil Arsenyan, şef

Veriko Tchumburidze, keman

Elman Mecid, marimba

Konser, Türkiye’nin 10 kadın şefinden biri olan Sibil Arsenyan yönetiminde gerçekleşecek.

Uluslararası Ankara Müzik Festivali, sanatseverlere unutulmaz bir deneyim yaşatmaya devam ediyor.