4 yıl aradan sonra Barış İnce’den 'Köksüzler'
Ödüllü yazar Barış İnce’nin dördüncü kitabı Köksüzler, İnkılap Yayınları etiketiyle raflardaki yerini alıyor.
Melih Cevdet Anday roman ödülünü kazanan Sarsıntı romanından sonra dört yıl okurlarını bekleten İnce yeni kitabı, “Yıllarca düşündüğüm, araştırdığım sonra da bir solukta yazdığım; içime sinen bir metin oldu” şeklinde duyurdu.
İlk baskısı 15 bin adet yapılan kitap, definecilikle yırtmaya çalışan üç kardeşin, Almanya’ya göç eden çevirmen Nihan’la karşılaşmalarıyla değişen hayat hikayeleri sürükleyici bir biçimde aktarılıyor. Sert bir sınıf ve bellek hikayesi olan “Köksüzler”in arka kapak yazısı şöyle:
Barış İnce
Sinan, Hakan, Vedat… Hayallerini, asla kök salmayı başaramadıkları kaypak bir toprağın derinliklerinde define arayarak kazanmaya çalışan üç kardeş. Geçmişin acı hikayelerinin, gizemli haritalarının izinde, tekinsiz bir yolda yürüyor fakat bir sonraki adımın belirsizliğinin verdiği cazibeyle koşmaktan da çekinmiyorlar. Ve bir gün bu yol uzaklardan gelen “belleksiz” bir kadınla kesişiyor. Umudu kilometrelerce ötedeki topraklarda arayıp Almanya’ya göçmüş, ama kendini “kurtaramamış” Nihan sayesinde ilk kez zafere bu kadar yakın hissediyorlar.
Köksüzler mavi ile yeşilin arkasına saklanmış masumiyetiyle ışıldayan İzmir’in gecekondu mahallelerinde kendilerine verilmemiş bir şansın peşinde kürek sallayan definecilerin hikayesi. Barış İnce, dört yıl aradan sonra yepyeni bir dille ve ustalıkla okurlarının karşısına çıkıyor.
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