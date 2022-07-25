5. Dalga filminin konusu nedir? 5. Dalga filminin oyuncuları kimlerdir?
2016 yapımı ABD bilimkurgu ve gerilim filmi 5. Dalga TV ekranlarında seyirci ile buluşmaya devam ediyor. 5. Dalga filminin konusu nedir? 5. Dalga filminin oyuncuları kimlerdir?
The 5th Wave orjinal adıyla izleyici ile buluşan 5. Dalga filmi 22 Ocak 2016'da vizyona girdi. 112 dakika süren filmin yönetmen koltuğunda J Blakeson oturuyor.
5. DALGA FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Dünya dışı varlıkların ani saldırısıyla dünyada büyük bir kaos yaşanır. Saldırının ilk seferinde, yaydıkları elektromanyetik sinyaller sebebiyle tüm elektrikler kesilmiş, dünya karanlığa gömülmüştür. İkinci saldırıda oluşan tsunami yeryüzünü alt üst etmiştir. Üçüncü defa saldırdıklarında ise milyonlarca insan, kuşlardan yayılan salgın bir hastalanıp ölmüştür. Dördüncü dalga, artık insan görünümünü almış ve dünyaya inmiş olan uzaylıların, insanları birer birer yok etmeye başlamasıyla sonuçlanmıştır. Bu korkunç durum karşısında gerçekleşebilecek 5. dalgada neler olabilceği ise tahmin edilememektedir.
5. DALGA FİLMİNİN OYUNCULARI
Chloë Grace Moretz - Cassie Sullivan
Nick Robinson - Ben Parish/Zombi
Ron Livingston - Oliver Sullivan
Maggie Siff - Lisa Sullivan
Alex Roe - Evan Walker
Maria Bello - Çavuş Reznik
Maika Monroe - Ringer
Liev Schreiber - Albay Vosch
Zackary Arthur - Sammy Sullivan
Tony Revolori - Dumbo
Talitha Bateman - Teacup
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