5 milyon TL ödül dağıtılacak: Altın Portakal'da jüri üyeleri belli oldu

Yayınlanma: 13.08.2024 - 16:10

Güncelleme: 13.08.2024 - 16:10

1964 yılında Antalya Belediye Başkanı Avni Tolunay'ın girişimiyle başlayan ve Türkiye'nin en uzun soluklu festivali olan Antalya Altın Portakal Film Festivali, geçen sene Nejla Demirci'nin "Kanun Hükmü" filmi etrafında yaşanan sansür tartışmaları nedeniyle iptal edilmişti. Ancak, festival bu yıl 5-12 Ekim tarihleri arasında yeniden düzenlenecek.

JÜRİ BAŞKANLIĞINI FERZAN ÖZPETEK ÜSTLENECEK

Festivalin bu yılki 'Ulusal Film Yarışması' jüri başkanlığını, birçok ödül kazanmış ve 2018'de 'Altın Portakal Yaşam Boyu Onur Ödülü' almış olan ünlü yönetmen ve senarist Ferzan Özpetek üstlenecek. Jüri üyeleri arasında David Di Donatello ödüllü yapım tasarımcısı Deniz Göktürk Kobanbay, Berlin Film Festivali'nde "Kumun Tadı" filmiyle tanınan yönetmen Melisa Önel, 'Mercan Dede Ensemble' grubunun kurucusu Mercan Dede ve akademisyen, sinema yazarı Doç. Dr. Melis Behlil bulunuyor. Ayrıca, oyuncu Gökçe Bahadır da jüriye dahil oldu. Bahadır, son dönemde 'Ömer' ve 'Kulüp' dizilerindeki performansıyla dikkat çekmişti.

GÖKÇE BAHADIR DA JÜRİ ÜYESİ

Antalya'da ekim ayında düzenlenecek 'Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin jüri üyelerine, Gökçe Bahadır da eklendi. Festival komitesinden yapılan açıklamada, "Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, Ulusal Uzun Metrajlı Film Yarışması jürisinde, son dönemde 'Ömer' ve 'Kulüp' adlı dizilerle adından söz ettiren, oyunculuk kariyerine 2000 yılında başlayan, 'Dedemin İnsanları', 'Bana Masal Anlatma', 'Aşk Uykusu' ve 'Kendi Yolumda' adlı sinema filmlerinin başarılı oyuncusu Gökçe Bahadır yer alıyor" ifadelerine yer verildi.

YARIŞMALARDA 5 MİLYON LİRA ÖDÜL DAĞITILACAK

Festival kapsamında, Ulusal Belgesel Film Yarışması jürisinde tarih ve kültür belgeselleriyle tanınan gazeteci ve belgeselci Ahmet Yeşiltepe, Varto'daki köy okulunun orkestrasını belgeselleştiren yönetmen Jale İncekol ve ödüllü belgesellerin yönetmeni ve yapımcısı akademisyen Doç. Dr. Nurdan Tümbek Tekeoğlu yer alacak.

Ulusal Kısa Film Yarışması jürisinde ise "Ziazan" adlı kısa filmiyle 19 ülkede 43 festivalde 11 ödül kazanan senarist, oyuncu ve yönetmen Derya Durmaz, "Zerre" ve "Gölgeler İçinde" filmleriyle birçok ödül kazanan yönetmen Erdem Tepegöz ve "Uzaklarda Arama" filminde rol alan oyuncu Pınar Göktaş bulunacak.

Festival kapsamında toplamda 5 milyon lira ödül dağıtılacak.