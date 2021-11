5. MIX Festival, bugün ve yarın Zorlu PSM’de

05 Kasım 2021 Cuma, 04:00

Elektronik, indie ve dans müzik seçkisi ve birçok performansın yer alacağı MIX Festival, bugün ve yarın Zorlu PSM’de yapılacak. Festival programında hem yerli hem de yabancı sahneden dikkat çekici müzisyen ve gruplar yer alıyor. Örneğin bugün üç farklı sahnede, dokuz müzisyen konser verecek. Yarın ise aynı sahnelerde 11 konser birden var.

Program şöyle: BUGÜN: l MIX Amfi Sahnesi: 19.00 - Ahmetjah, 20.30 - Flü, 22.00 - Günce Acı. l Studio MIX Sahnesi: 19.45 - Cihangir Aslan, 21.00 - Nova Norda, 22.15 - Ah! Kosmos. l %100 Music Sahnesi: 20.15 - Coma, 21.30 - Far Caspian, 22.45 - Gaye Su Akyol. YARIN: l MIX Amfi Sahnesi: 18.00 - Anıl Kırkyıldız, 20.00 - Melis Köke, 22.15 - Style-Ist. l Studio MIX Sahnesi: 18.45 - Mikado, 20.00 - Jakuzi, 21.15 - Islandman, 22.30 - Goose. l %100 Music Sahnesi: 19.15 - Lalalar, 20.30 - Claire Laffut, 21.45 - AaRON, 23.00 - Vitalic (Live).

MIX Festival’de yer alacak gruplar arasında kuşkusuz öne çıkan isimlerden biri Fransız pop rock ikilisi AaRON. Özellikle 2007’de çıkardıkları “U-Turn (Lili)” isimli şarkılarıyla büyük bir patlama yapan grup, Simon Buret ve Olivier Coursier'den oluşuyor. Konuştuğumuz ikili, 15 yıllık müzikal yolculuklarını “Tüm hayatımızı sarsan gök gürültüsüyle birlikte gelen, bir ışık hüzmesi” sözleriyle tanımlıyor.

ANLAMLI VE FELSEFİ SÖZLER...

Grup, Türkiye’deki son konserini beş yıl önce vermişti. Son 5 yılda hayatlarında neler değiştiğini, salgının da etkilerini şu oldukça anlamlı ve felsefi sözlerle anlatıyorlar: “Her yaratıcı ruhta meydana gelen doğal, evrimsel değişimin ve günlük olarak iyi veya kötü giden tepkilerin yanı sıra, son iki yılda herkes, her şeyin değişimiyle yüzleşti. Biz dahil herkesin bunu anlamasını, hissetmesini ve kalbimizdekileri paylaşmanın yeni yollarını aramayı inanılmaz ilginç buluyoruz. Belki daha da radikal ve direkt bir şekilde, insanlar hayatta olduklarını her zamankinden daha fazla hissetmek istiyorlar, müzik de bunu sağlıyor. Sahnede olmak bir katarsis, hem seyirci hem biz sahnedekiler için birçok duygunun sınırları zorlanıyor. Bütün bunlar aslında ne kadar da değerli ve kırılgan... Ne kadar da şanslıyız. Salgının bize verdiği düşünce bu: Her şeyin çok kırılgan olduğunun, her yer kapalıyken seyahat edebilen ve yalnızlıkları birbirine bağlayabilen tek şeyin müzik olduğunun farkına varmak. Aslında bu nedenle hep birlikteydik.” İstanbul’un değer verdikleri bir şehir olduğunu belirten ikili, “Onun enerjik kollarına dönmüş olmak, ışık turumuzun en önemli anlarından biri olacak” diyor.

AaRON’un hayranlarına da bol metaforlu bir mesajı var: “Giydiğiniz giysilerin ortama uygun olduğuna kim karar verir? Kendi karmaşıklığınıza sahip çıkın, burası bir hazineler ülkesi.”