6. Çocuk Sanat Bienali başladı

Yayınlanma: 24.05.2024 - 16:50

Güncelleme: 24.05.2024 - 16:50

Bahçeşehir Koleji ile Artkolik Sanat ve Eğitim Platformu işbirliğiyle hayata geçirilen Bahçeşehir Koleji 6. Çocuk Sanat Bienali bugün Zorlu PSM Meydan Fuaye’de sanatseverlerle buluştu. Bienal 26 Mayıs’a kadar sürecek. “Barış ve Çocuk” temasıyla düzenlenen bienalde, Bahçeşehir Koleji ortaokul ve lise öğrencilerinin Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “Yurtta sulh, cihanda sulh” sözünden esinlenerek hayata geçirdiği eserler sanatseverlerle buluştu. Bahçeşehir Koleji öğrencilerinin, danışman öğretmenleri ile küratör Denizhan Özer eşliğinde hazırladığı eserlerde çocukların gözünden barışın güzellikleri yansıtıldı. Bienal kapsamında düzenlenen söyleşiler ve atölye çalışmaları da sanatseverlerin yoğun ilgisiyle karşılandı.

‘SANAT, BİR DÖNÜŞÜM ARACIDIR’

Dünya çapında yaşanan tüm olumsuzlukların en büyük mağdurunun her zaman çocuklar olduğunu söyleyen Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, “Eğitimin sadece akademik başarılarla sınırlı olmadığını, aynı zamanda çocukların duyarlılıklarını, empati yeteneklerini ve sanatsal yaratıcılıklarını geliştirmenin önemli olduğunu düşünüyoruz. Çünkü sanat, sadece bir ifade aracı değil, aynı zamanda bir dönüşüm aracıdır. Çocuklarımızın sanatsal yaratıcılıklarını beslemek, onları dünyayı daha derinden kavramaya teşvik ediyor ve böylece toplumsal barışa katkıda bulunuyor. Bu nedenle, Çocuk Sanat Bienali gibi etkinliklerin öğrencilerimizin kişisel ve sosyal gelişimine katkı sağladığına inanıyor, eğitimin sınırlarını aşarak, sanatla çocukların içsel dünyalarına dokunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.

ÇOCUKLARIN GÖZÜNDEN...

Küratör Denizhan Özer ise “Dünyanın herhangi bir yerinde yaşanan olumsuz olayların çocuklar üzerinde yarattığı uzun soluklu hasarlar maalesef bir nesil boyu sürebiliyor. Barış dolu bir ortamda, eğitim hakkına kavuşmuş, sevgi, saygı ve hoşgörü ile sağlıkla büyüyen çocukların çoğalması için biz yetişkinlerin çocukların dünyasına daha dikkatli bakması gerekiyor. Ünlü şairimiz ve yazarımız Melih Cevdet Anday’ın meşhur ‘O gün gelsin neşemiz tazelensin de gör, dünyayı hele sen bir barış olsun da gör’ dizelerinde geçtiği gibi barış ortamının dünyaya getireceği güzellikleri bir kez daha çocukların gözüyle göreceğiz” dedi.

Bienalde sergilenen “Oyun İçinde Hayat” adlı eser, çocukluğun neşeli oyunlarını yeniden hatırlatarak, dünyayı çocuksu bir bakış açısıyla renklendirme amacını taşıyor. Katılımcılar, bu eserle dijital performans sanatının örneklerini deneyimlerken, çocukluğun masumiyetine geri dönme fırsatı buluyor.

Atatürk’ün Yolu: “Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” adlı eser, Mustafa Kemal Atatürk’ün "Yurtta Sulh, Cihanda Sulh" sözünden ilham alıyor. Dijital sanat yansımalarıyla hazırlanan eser, Atatürk'ün önderliğinde, barışın insanlık için ne denli hayati olduğu anlatılıyor.

Picasso'nun ünlü eseri Guernica'dan esinlenilen “Benim Guernicam” ise çocukların bakış açısıyla barışın önemini gözler önüne seriyor. Eser, çocukların yapıcı gücünü vurgulayarak, pozitif bir mesaj iletiyor.