77. Yunus Nadi Ödülleri sahiplerini buldu

22 Ekim 2022 Cumartesi, 02:00

2022 Yunus Nadi Ödülleri’nin kazananları açıklandı. Bu yıl 77’ncisi düzenlenen yarışmada, seçici kurullar tarafından, zorlu bir değerlendirme sürecinin ardından 6 dalda 6 çalışma ödüle değer bulundu.

Öykü dalında 77, roman dalında 106, şiir dalında 94, sosyal bilimler araştırması dalında 20, karikatür dalında 28, fotoğraf dalında 8 olmak üzere toplam 333 yapıtın değerlendirildiği 77’nci Yunus Nadi Ödülleri’ni kazananlar şu isimler oldu:

“Roman” dalında Belgin Bıyıkoğlu, “Öykü” dalında Kâmil Erdem, “Sosyal Bilimler Araştırması” dalında Prof. Dr. Mustafa Aktar, “Karikatür” dalında Birol Çün, “Şiir” dalında Tuğrul Tanyol ve Güray Öz. 77’nci Yunus Nadi Ödülleri ödül töreniyle ilgili bilgilendirme, önümüzdeki günlerde gazetemizden yapılacak.



ROMAN

Roman dalında, Konur Ertop, Asuman Kafaoğlu Büke, Zeynep Aliye, Öner Yağcı, Gamze Akdemir’den oluşan seçici kurul taraından ödülün Belgin Bıyıkoğlu’nun “Dünya Döner Renkler Kalır” adlı kitabına verilmesi kararlaştırıldı.

ÖYKÜ

“Öykü” dalında, Hikmet Altınkaynak, Sezer Ateş Ayvaz, Seval Şahin, Mehmet Zaman Saçlıoğlu ve Murat Yalçın’dan oluşan seçici kurul ödül, Kâmil Erdem’in “Yok Yolcu” adlı yapıtını değer gördü.

SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMASI

Seçici kurulu Prof. Dr. Ahmet Mumcu, Dr. Alev Coşkun, Prof. Dr. Emre Kongar, Prof. Dr. Örsan Kunter Öymen, Prof. Dr. Barış Doster, Prof. Dr. Şaduman Halıcı ve Osman Selim Kocahanoğlu’ndan oluşan “Sosyal Bilimler Araştırması” ödülünü bu yıl, Mustafa Aktar’ın “Rasathane ile Bilimde Yüz Elli Yıl” kitabı aldı.

KARİKATÜR

Metin Peker, Kamil Masaracı, Muhittin Köroğlu, Zafer Temoçin, Akdağ Saydut ve Murat Sayın’dan oluşan seçici kurul bu yıl “Karikatür” dalındaki ödülü Birol Çün’ün yapıtına verdi.

ŞİİR

“Şiir” dalında Ataol Behramoğlu, Doğan Hızlan, Turgay Fişekçi, Eray Canberk ve Hüseyin Yurttaş’tan oluşan seçici kurul, ödülü Tuğrul Tanyol’un “Gidilmemiş Bir Yol” ve Güray Öz’ün “Dinleyin Size Bir Şey Söylüyorum” kitapları arasında paylaştırdı.

FOTOĞRAF

Seçici Kurulu, İsa Çelik, Coşkun Aral, Garbis Özatay, İbrahim Yıldız ve Dr. Ersin Turan’dan oluşan “Fotoğraf” dalında aday yapıtlar arasında oy çoğunluğu sağlanamadığından, bu yıl bu dalda ödül verilmemiştir.