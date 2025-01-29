8,7 milyon ziyaretçi ağırlamıştı... Ünlü müze yenilenecek!

Paris'in ünlü Louvre Müzesi'nin yenileneceğini Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron açıkladı.

8,7 milyon ziyaretçi ağırlamıştı... Ünlü müze yenilenecek!
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AA
Yayınlanma: 29.01.2025 - 10:27

Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan 2024 yılında 8,7 milyon ziyaretçi ağırlayan dünyaca ünlü Louvre Müzesi yenilenme sürecine girecek. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Louvre Müzesi'nde yaptığı açıklamada "Louvre'un yeni Rönesansı" başlığı altında yapılacak bir kapsamlı yenileme planından bahsetti.

Macron, müzenin doğu cephesinde yeni bir giriş yapılacağını ve bu giriş için uluslararası mimarlık yarışması yapılacağını belirterek, en geç 2031'de tamamlanacağını dile getirdi.

1 Ocak 2026'dan itibaren bilet fiyatlarında değişikliğe gidileceğini de açıkladı. 


Etiketler: #Louvre Müzesi #müze #paris

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