Hırsızlar, müzeyi soymak için patlayıcı kullandı

Yayınlanma: 28.01.2025 - 15:50

Güncelleme: 28.01.2025 - 15:50

Hollanda'nın Assen kentindeki bir müzeyi patlatarak açan hırsızlar, binlerce yıllık Romanya altın ve gümüş eserlerinden oluşan bir koleksiyonla kaçtılar.

Drenths Müzesi'nde bir patlama olduğu ihbarını alan polis, hemen olay yerine intikal etti. Müzeden “Birkaç arkeolojik şaheserin” çalındığını tespit eden polis, birden fazla şüphelinin olaya karıştığına inandıklarını ve Interpol'ün de soruşturmada yer aldığını söyledi.

Hırsızlar, Romanya'da ulusal bir hazine olarak kabul edilen 2 bin 400 yıllık bir sanat eseri olan Cotofenesti'nin altın miğferini ve yaklaşık M.Ö. 50'den kalma üç altın bileziği çaldılar.

Söz konusu eserler “Dacia: Altın ve gümüş zengini” sergisinin bir parçasıydı. Miğfer, bilezikler ve diğer yüzlerce altın ve gümüş obje Romanya'daki bir düzineden fazla müzeden Drenths Müzesine ödünç verildi.

Daçyalılar, Bronz Çağı'ndan MS ikinci yüzyılda Romalılar tarafından fethedilinceye kadar günümüz Romanya'sının geniş bir bölümünde yaşamış olan eski bir Hint-Avrupa halkıydı.

Drents Müzesi Müdürü Harry Tupan, “Bu Assen'deki Drents Müzesi ve Bükreş'teki Romanya Ulusal Tarih Müzesi için kara bir gün. (Müzenin) 170 yıllık varlığında böylesine büyük bir olay hiç meydana gelmemişti. Bu olay Romanya'daki meslektaşlarımıza karşı da büyük üzüntü duymamıza neden oluyor” dedi.

BAŞBAKANDAN 'KRİZ EKİBİ' OLUŞTURMA TALİMATI

Romanya Başbakanı Marcel Ciolacu, Facebook paylaşımında, çalınan hazinelerin bulunması için çalışmak üzere “hükümet düzeyinde bir kriz ekibi” oluşturduğunu söyledi.

Ciolacu, Rumen kolluk kuvvetlerinin çalınan parçaların izini sürmek için Hollanda polisiyle birlikte çalışacağını, Rumen uzmanların ise koleksiyonun geri kalanının “hızlı bir şekilde iadesini sağlamak” için Hollanda'ya gönderileceğini söyledi.

Hollanda'da benzer hırsızlıklar, 2022 yılında Maastricht'teki bir sanat fuarında ve 2020 yılında Vincent van Gogh'un “The Parsonage Garden” tablosunun çalındığı Laren'deki bir müzede de yaşanmıştı.

Van Gogh'un tablosu üç yıl sonra geri alındı ve şu anda Groningen'de sergileniyor.