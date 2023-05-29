Örsan K. Öymen
Örsan K. Öymen Son Yazısı / Tüm Yazıları

‘Seçim’ tiyatrosu ve CHP

29 Mayıs 2023 Pazartesi

Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde, bugüne kadar teokratik, monarşik, nepotist bir diktatörlük rejimini uygulayan AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, “seçimi kazandı”.

Böylece bir seçim tiyatrosu daha sahnelenmiş oldu.

Bu seçimlerin, önceki yıllarda olduğu gibi, özgür bir ortamda, eşit koşullarda ve adil bir biçimde gerçekleşmediği açıktır.

AKP hükümeti, olası kazanabilecek adaylardan birisi olan CHP’li İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na kumpas davasıyla siyaset yasağı getirmiştir; HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ı hapishaneye atmıştır; muhalefetin propaganda olanaklarını sınırlamıştır; medyada büyük bir hükümet tekeli kurmuştur; kamu hizmeti vermesi gereken devletin televizyonu TRT’yi, AKP’nin yayın organı gibi kullanmıştır; devletin tüm kurumlarının olanaklarını, seçim kampanyasında kullanmıştır; muhalefetin afiş asmasını, ekran kurmasını, telefon mesajı yollamasını birçok yerde engellemiştir; muhalefete karşı yalanlara, iftiralara ve tehditlere dayalı bir kampanya yürütmüştür; ithal “vatandaşlara” oy kullandırmıştır.

Ancak muhalefetin seçim yenilgisi, tek başına bununla açıklanamaz.

Eğitimsiz geniş bir halk kitlesinin var olduğu bir ülkede, seçim yapmanın hiçbir anlamının olmadığı, bir kere daha doğrulanmış oldu.

Halkın yüzde 52’sinin, faşizmi, diktatörlüğü, teokrasiyi, monarşiyi uygulayan birisini cumhurbaşkanı olarak seçmesiyle, demokrasinin, cumhuriyetin, halk egemenliğinin hayata geçmeyeceği açıktır. Demokrasi, sandıkçılık değildir. Demokrasi, demokrasiyi ortadan kaldırma hakkı da değildir.

Yasama, yürütme, yargı arasında güçler ayrılığının; düşünceyi ifade, yayın, medya ve örgütlenme özgürlüğünün; laikliğin; ekonomik ve sosyal adaletin; bu ilkelerin anlamı ve önemi konusunda temel bir eğitim seviyesinin ve bilincin olmadığı bir ülkede, demokrasi, cumhuriyet, halk egemenliği olmaz.

***

Öte yanda, halkın yüzde 48’inin, halkın yaklaşık yarısının, demokratik, laik, sosyal bir hukuk devletinden yana tavır koymuş olması ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na oy vermesi, Türkiye’de ulusal güvenliğin ve bütünlüğün sağlanması açısından da, AKP hükümetinin mutlaka dikkate alması gereken bir durumdur.

AKP’nin ve Erdoğan’ın, bugüne kadar olduğu gibi, anayasanın 2., 6., 7., 8., 9., 11., 14., 24., 25., 26., 28., 34., 138. ve 148. maddelerini ihlal etmeye devam etmesi durumunda, AKP hükümeti, meşruiyetini kaybeder. Çünkü siyasi partiler yasasına göre, siyasi partiler anayasaya uymak zorundadır. Meşruiyet sadece seçimle değil, anayasaya uymakla da kazanılan bir şeydir.

***

Son olarak, ana muhalefet partisi olan CHP’nin yönetiminin yıllardır yaptığı hatalar da, seçim yenilgisinde büyük bir rol oynamıştır.

Genel Başkan seçildiği 2010 yılından beri girdiği tüm genel ve yerel seçimleri ve referandumları kaybeden ve CHP’nin oyunu yüzde 25’in üzerine çıkartamayan Kılıçdaroğlu’nun, artık CHP Genel Başkanlığı’ndan ayrılması ve bir daha genel başkanlığa aday olmayacağını açıklaması zorunlu hale gelmiştir!

Muhalefetin, bir Aydınlanma ve sivil eğitim seferberliği başlatacak yeni bir yönetime ihtiyacı vardır!

CHP işgalden kurtarılmadan, vatanı işgalden kurtarmak olanaksızdır!

Kimse ülkeyi terk etmeye kalkmasın, bu vatanı Cumhuriyet düşmanlarına teslim etmesin!

Seçimi kaybedenlerin ülkeyi terk etmesini isteyen, Erdoğan ve AKP’dir!

Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

‘Seçim’ tiyatrosu ve CHP 29 Mayıs 2023
100. yılda umutsuzluktan umuda 22 Mayıs 2023
Siyaset ve eğitim 15 Mayıs 2023

Günün Köşe Yazıları

Barış Terkoğlu
Barış Terkoğlu Sopayla kaybettirilen seçim
Orhan Bursalı
Orhan Bursalı ‘Büyük güç’ imajı pahalılığı yendi, milliyetçiliği bile yendi!
Işık Kansu
Işık Kansu Her şey değişecek derken...
Tuncay Mollaveisoğlu
Tuncay Mollaveisoğlu Seçimin ardından
Ergin Yıldızoğlu
Ergin Yıldızoğlu Seçimlerden sonra...
Mustafa Balbay
Mustafa Balbay Yeni mücadele dönemi!
Erdal Atabek
Erdal Atabek Freud’u okuyorum...
Müjdat Gezen
Müjdat Gezen Boş veeer
Örsan K. Öymen
Örsan K. Öymen ‘Seçim’ tiyatrosu ve CHP
Mehmet Ali Güller
Mehmet Ali Güller Rejimin meşruiyet sorunu sürüyor
Zeynep Oral
Zeynep Oral Merve’ye saldıranlar ülkemizin düşmanları!
Ataol Behramoğlu
Ataol Behramoğlu Eğitim, örgütlenme
Sertaç Eş
Sertaç Eş Muhalefet şimdi ne yapacak?
Feyzi Açıkalın
Feyzi Açıkalın Merve Dizdar umudu çoğalttı

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler