Çılgın Joe filminin konusu nedir? Çılgın Joe filminin IMDb puanı kaç? Çılgın Joe filmi oyuncu kadrosu...
Vizyona girdiği 2013 yılında izleyici tarafından büyük beğeni toplayan Çılgın Joe filminin, başrolünde aksiyon filmlerinin aranan yüzü Jason Statham bulunuyor. Filmi kaçıran sinemaseverler, TV ekranlarında sık sık yayınlanan yapıma dair birçok konuyu merak ediyor. İşte, Çılgın Joe filminin konusu nedir? Çılgın Joe filminin IMDb puanı kaç? Çılgın Joe filmi oyuncu kadrosu...
Çılgın Joe ya da özgün ismiyle Hummingbird, başrolünde Jason Statham'ın bulunduğu, Steven Knight'ın yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği 2013 yapımı aksiyon ve dram türündeki film. Zengin oyuncu kadrosu ile oldukça sevilen filme dair merak edilenleri sizler için cevaplandırdık. İşte Çılgın Joe filmine dair önemli noktalar...
ÇILGIN JOE FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Joey Jones, Afganistan'da kendi biriminin bir top atışıyla paramparça olmasına tanık olduğundan beri Londra sokaklarında yaşamaktadır. Bir yandan geçmişini unutmaya, bir yandan da yeni problemlerden uzak durmaya çalışmaktadır. Acımasız bir çeteden kaçarken Covent Garden'da zengin bir adamın dairesine girer ve üst sınıf kimliğine bürünür. Joey arkadaşı ve sponsoru Rahibe Cristina ile günah çıkarmaya giderken, hamile kız arkadaşı bir nehirde ölü bulunur. Bu olay üzerine Joey bu cinayetin sorumlusunu bulmak için Çin mafyasındaki bağlantılarını kullanmak zorunda kalır. Joey adaleti sağlayana kadar durmayacaktır.
ÇILGIN JOE FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Filmin IMDb puanı 6.2/10 olarak karşımıza çıkıyor.
ÇILGIN JOE FİLMİ OYUNCU KADROSU
- Jason Statham
- Agata Buzek
- Vicky McClure
- Benedict Wong
- Victoria Bewick
- David Bradley
- Danny Webb
- Siobhan Hewlett
- James Bye
- Lee Asquith-Coe
- Macey Chipping
- Ian Pirie.
İlgili Haberler
- Biz Eski Usul Öldürürüz filmi konusu nedir? Biz Eski Usul Öldürürüz oyuncuları kimler? Biz Eski Usul Öldürürüz IMDb puanı kaç?
- Çılgın İkili 2 filmi konusu nedir? Çılgın İkili 2 filmi oyuncuları kimlerdir? Çılgın İkili 2 filmi IMDb puanı kaç?
- “Marilyn Monroe” filmi Blonde ne zaman çıkacak? Blonde filminin oyuncu kadrosunda kimler var? Marilyn Monroe'yu kim canlandıracak?
-
Video Haberler
- Film gibi sahtekârlık: Karakolda ‘MİT’çi oyunu
- Konser sırasında dev ekran dansçıların üzerine düştü!
- 'Sosyal alanlarda klima çok riskli'
- Pazarcı'dan 'yalaka' açıklaması
- Hafif ticari araç takla attı: 2 ölü, 3 yaralı
- Yol trafiğe kapatıldı
- Korkuluklardaki yılan paniğe yol açtı
- 'Yumurtaya zam yolda'
- Fenerbahçe'den Vladimir Putin açıklaması
- Kamyon alev alev yandı
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Şikayeti geri çekmem için tehdit ediliyorum'
- Usta sanatçı İlhan İrem'i yitirdik
- Devlet Bahçeli'den ÖTV çıkışı
- Kılıçdaroğlu ziyareti sonrası yeni açıklama
- Yıl 1999... FETÖ tehlikesini yazmış, mahkum edilmişti
- İşte Erdoğan'ın seçim planı
- İlhan İrem'in 3 vasiyeti açıklandı
- AKP'de 'parti devleti' krizi
- İmam Halil Konakcı'dan yeni açıklama
- Tek gol İsrail'den turla dönmeye yetti!