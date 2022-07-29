Çılgın Joe filminin konusu nedir? Çılgın Joe filminin IMDb puanı kaç? Çılgın Joe filmi oyuncu kadrosu...

29 Temmuz 2022 Cuma, 12:32

Çılgın Joe ya da özgün ismiyle Hummingbird, başrolünde Jason Statham'ın bulunduğu, Steven Knight'ın yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği 2013 yapımı aksiyon ve dram türündeki film. Zengin oyuncu kadrosu ile oldukça sevilen filme dair merak edilenleri sizler için cevaplandırdık. İşte Çılgın Joe filmine dair önemli noktalar...

ÇILGIN JOE FİLMİNİN KONUSU NEDİR?



Joey Jones, Afganistan'da kendi biriminin bir top atışıyla paramparça olmasına tanık olduğundan beri Londra sokaklarında yaşamaktadır. Bir yandan geçmişini unutmaya, bir yandan da yeni problemlerden uzak durmaya çalışmaktadır. Acımasız bir çeteden kaçarken Covent Garden'da zengin bir adamın dairesine girer ve üst sınıf kimliğine bürünür. Joey arkadaşı ve sponsoru Rahibe Cristina ile günah çıkarmaya giderken, hamile kız arkadaşı bir nehirde ölü bulunur. Bu olay üzerine Joey bu cinayetin sorumlusunu bulmak için Çin mafyasındaki bağlantılarını kullanmak zorunda kalır. Joey adaleti sağlayana kadar durmayacaktır.



ÇILGIN JOE FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?



Filmin IMDb puanı 6.2/10 olarak karşımıza çıkıyor.

ÇILGIN JOE FİLMİ OYUNCU KADROSU