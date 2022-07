Biz Eski Usul Öldürürüz filmi konusu nedir? Biz Eski Usul Öldürürüz oyuncuları kimler? Biz Eski Usul Öldürürüz IMDb puanı kaç?

28 Temmuz 2022 Perşembe, 18:07

2014 yapımı İngiliz drama filmi 'Biz Eski Usül Öldürürüz' orijinal adıyla We Still Kill The Old Way filmi, aksiyon dram filmi, TV ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. İşte filme dair merak edilenler...

BİZ ESKİ USUL ÖLDÜRÜRÜZ FİLMİ KONUSU NEDİR?



Doğu Yakası'nın emekli gangsterlerinden biri olan Ritchie Archer, kardeşi Charlie'nin sokak çetesi tarafından öldürülmesini araştırmak için Londra'ya gider. Polis ise korkusundan dolayı bu cinayeti araştıramaz. Ritchie ve arkadaşları, Charlie'nin intikamını almak için sokak çetesini araştırırlar.

Çetenin lideri olan Aaron'ın ortaklarını kaçırırlar ve sorguya alırlar. Ancak sorgu sırasında Ritchie kalk krizi geçirir. Dedektif'in kızı Lauren ise Aaron ile kısa süreli ilişki yaşamıştır. Çeteyi, Rictie öldürmesi için kandırmaya çalışır. Emekli gangsterler ve Aaron'ın çetesi arasında çatışma çıkar. Aaron ise karşı taraf teslim olmazsa Lauren'ı öldürmekle tehdit eder. Ritchie ve çetesi Aaron'ı öldürene kadar mücadele ederler.

BİZ ESKİ USUL ÖLDÜRÜRÜZ OYUNCULARI KİMLER?

Ian Ogilvy

Alison Doody

Christopher Ellison

Danny- Boy Hatchard

Lysette Anthony

James Como

Steven Berkoff

Nathan Clarke

Tony Denham

Dani Dyer

BİZ ESKİ USUL ÖLDÜRÜRÜZ IMDB PUANI KAÇ?



Filmin IMDb puanı 6\10'dur.