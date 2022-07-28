Çılgın İkili 2 filmi konusu nedir? Çılgın İkili 2 filmi oyuncuları kimlerdir? Çılgın İkili 2 filmi IMDb puanı kaç?
2003 yapımı aksiyon komedi filmi Çılgın İkili 2, TV ekranlarında seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Sevilen film, sinemaseverler tarafından oldukça merak ediliyor. İşte, Çılgın İkili 2 filmi konusu nedir? Çılgın İkili 2 filmi oyuncuları kimlerdir? Çılgın İkili 2 filmi IMDb puanı kaç?
Yönetmenliğini Michael Bay'ın üstlendiği, 2003 ABD yapımı Çılgın İkili 2 filmi, en çok sevilen klasik aksiyon filmleri arasında yer alıyor. Sık sık TV ekranlarında seyirciyle buluşan filme dair akıllara gelen soruların cevabını derledik. İşte Çılgın İkili 2 filminin merak edilenleri...
ÇILGIN İKİLİ 2 FİLMİ KONUSU NEDİR?
Narkotikten sorumlu polisler Mike Lowrey ve Marcus Bennett, Miami'deki uyuşturucu akış trafiğini araştırmak üzere görevlendirilirler. Ancak araştırmaları onları tehlikeli bir ele başına götürür. Şehrin uyuşturucu trafiği bu adamın elindedir ve yeraltı dünyasında büyük bir savaşı henüz ateşlemiştir. Çok geçmeden Mike ve Marcus'un kız kardeşi Syd arasında bir şeyler yaşanmaya başlar. Bu durum iki polisin aralarında sıkıntılı süreci başlatacaktır. Baş etmek durumunda oldukları meseleye de etkisi olacaktır.
ÇILGIN İKİLİ 2 FİLMİ OYUNCULARI KİMLERDİR?
Aksiyon ve komedi türündeki filmin oyuncu kadrosunda Martin Lawrence, Will Smith, Jordi Molla, Gabrielle Union, Peter Stormare ve Theresa Randle gibi isimler yer alıyor.
ÇILGIN İKİLİ 2 FİLMİ IMDB PUANI KAÇ?
Filmin IMDb puanı 6.6/10'dur.
İlgili Haberler
- Biz Eski Usul Öldürürüz filmi konusu nedir? Biz Eski Usul Öldürürüz oyuncuları kimler? Biz Eski Usul Öldürürüz IMDb puanı kaç?
- Jurassic World: Yıkılmış Krallık konusu nedir? Jurassic World: Yıkılmış Krallık IMDb puanı kaç?
- Zeytin Ağacı dizisi konusu nedir? Zeytin Ağacı oyuncuları kimler? Zeytin Ağacı dizisi kaç bölüm, nerede çekildi?
-
Video Haberler
- Korkuluklardaki yılan paniğe yol açtı
- 'Yumurtaya zam yolda'
- Fenerbahçe'den Vladimir Putin açıklaması
- Kamyon alev alev yandı
- CHP'den Savcı Sayan'a çok sert tepki
- Konteyner tuvalet küle döndü
- Süpürgeyle hırsızları kovalayıp kaçırdı
- 15-20 vekile 'her şey değişir'
- Yakayı işte böyle ele verdi
- İzmir'de kocası tarafından bıçakla rehin alınan kadın ku
En Çok Okunan Haberler
-
- Volkan Gültekin'in cevabı olay oldu
- Fed, merakla beklenen faiz kararını açıkladı
- Diyanet, fetvasını eleştirenleri böyle hedef aldı!
- Kılıçdaroğlu'nun açıklaması piyasayı hareketlendirdi
- Cumhur İttifakı'nın oy kaybı yüzde 15'i aştı!
- FETÖ’yü soruşturan FETÖ’den çıktı!
- AKP'li başkandan silahla gövde gösterisi
- Orhan Gencebay hastaneye kaldırıldı
- Galatasaray, Fredrik Midtsjö için anlaştı
- Kadıköy'de Vladimir Putin sesleri!