Çılgın İkili 2 filmi konusu nedir? Çılgın İkili 2 filmi oyuncuları kimlerdir? Çılgın İkili 2 filmi IMDb puanı kaç?

28 Temmuz 2022 Perşembe, 18:22

Yönetmenliğini Michael Bay'ın üstlendiği, 2003 ABD yapımı Çılgın İkili 2 filmi, en çok sevilen klasik aksiyon filmleri arasında yer alıyor. Sık sık TV ekranlarında seyirciyle buluşan filme dair akıllara gelen soruların cevabını derledik. İşte Çılgın İkili 2 filminin merak edilenleri...

ÇILGIN İKİLİ 2 FİLMİ KONUSU NEDİR?



Narkotikten sorumlu polisler Mike Lowrey ve Marcus Bennett, Miami'deki uyuşturucu akış trafiğini araştırmak üzere görevlendirilirler. Ancak araştırmaları onları tehlikeli bir ele başına götürür. Şehrin uyuşturucu trafiği bu adamın elindedir ve yeraltı dünyasında büyük bir savaşı henüz ateşlemiştir. Çok geçmeden Mike ve Marcus'un kız kardeşi Syd arasında bir şeyler yaşanmaya başlar. Bu durum iki polisin aralarında sıkıntılı süreci başlatacaktır. Baş etmek durumunda oldukları meseleye de etkisi olacaktır.

ÇILGIN İKİLİ 2 FİLMİ OYUNCULARI KİMLERDİR?



Aksiyon ve komedi türündeki filmin oyuncu kadrosunda Martin Lawrence, Will Smith, Jordi Molla, Gabrielle Union, Peter Stormare ve Theresa Randle gibi isimler yer alıyor.

ÇILGIN İKİLİ 2 FİLMİ IMDB PUANI KAÇ?



Filmin IMDb puanı 6.6/10'dur.