Aç gözlülük ve düşüş: 'The Wolf of Wall Street'ın gerçek hikayesi

Yayınlanma: 06.11.2023 - 13:10

Güncelleme: 06.11.2023 - 13:10

Martin Scorsese imzalı "The Wolf of Wall Street" Wall Street'in ihtişam dolu ama bir o kadar da aç gözlü dünyasını karanlık bir komedi ile gözler önüne seriyor. Ancak gerçek hikayelere dayalı bir filmin doğası gereği, bazı özgürlükler alınmış ve gerçek Jordan Belfort'un yaşamı ve suçları gibi bazı detaylar farklılaştırılmış. Ancak temel hikaye, Belfort'un 2007 tarihli anılarına dayanmaktadır ve bu da filmin inanılmaz, komik ve trajik hikayesinin altında yatan gerçekleri yansıtmaktadır.

GERÇEK JORDAN BELFORT KIMDIR?

Leonardo DiCaprio'nun canlandırdığı Jordan Belfort karakterinin temsil ettiği hikaye gerçek yaşamla uyumlu. Belfort, hissedarlarını dolandırma ve onlarca şirketin hisse senetlerini manipüle etme gibi yüzlerce yasayı ihlal ediyordu. Stratton Oakmont'ta çalışmak üzere Long Island'dan genç, çoğunlukla çalışan sınıf çocuklarını işe alarak onları "bir tarikat" olarak adlandırdığı şeye katıldı. Hepsine para tapmaları ve müşterilerini değersiz hisse senetleri almaya kandırmaları öğretildi. Profesyonel yaşamındaki bu karanlık dönemler, kişisel yaşamında da uyuşturucu bağımlılığı ve karmaşık ilişkilerle doluydu. Belfort, kitabında bu dönemi etkili bir şekilde anlatırken, filmde de bu detaylar doğruluğunu korur.

ANCAK 'THE WOLF OF WALL STREET'IN HER ŞEYI DOĞRU DEĞIL

Filmin, Belfort'un kendini bir karakter olarak gördüğü birçok sahnede, dördüncü duvarı yıkarak seyirciye seslenmesi gerçek Belfort'un düşünce yapısını ve bakış açısını doğru bir şekilde yansıtıyor. Kitabında Belfort, hayatının bir sahne gibi olduğunu ve "Wall Street Kurtadamı" olarak rol yapmak zorunda hissettiğini ifade eder. Ancak bu adın gerçek yaşamda pek kullanıldığına dair kanıt yoktur. Filmde belirtildiği gibi, Belfort'un sırt ağrısı nedeniyle uyuşturucu kullandığı belirtilse de, bu sorunlar gerçekti ve Belfort, ağrılarını hafifletmek için çok sayıda ameliyat geçirmişti.