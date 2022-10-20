Adana Devlet Tiyatrosu kasımda 6 oyun sahneleyecek
Adana Devlet Tiyatrosu, kasım ayında 6 oyunu sanatseverlerin beğenisine sunacak.
Adana Devlet Tiyatrosu, kasım ayında sanatseverlere dopdolu bir program hazırladı. 6 oyun sahneleyecek ADT, çocuk izleyicileri de unutmadı.
Sinan Bayraktar'ın yazdığı "Definename" adlı oyun, 1-5 ve 15-19 Kasım'da Hacı Ömer Sabancı Kültür Merkezi'nde seyirciyle buluşacak.
Aynı sahnede, Tennessee Williams'ın yazdığı ve Nihat Fırat Demirağ'ın yönettiği "Arzu Tramvayı" adlı oyun, 8-12 ve 22-26 Kasım'da izlenebilecek.
Murat Çidamlı'nın yönettiği William Shakespeare'e ait "Macbeth" aynı sahnede 29 ve 30 Kasım'da sanatseverlerin beğenisine sunulacak.
Jan Aust'un yazdığı, Hale Kuntay'ın çevirdiği ve Gökhan Doğan'ın yönettiği "Güzel ve Çirkin" adlı çocuk oyunu da 16 ve 20 Kasım'da Hacı Ömer Sabancı Kültür Merkezi'nde minik seyircisiyle buluşacak.
Sabancı Oda Tiyatrosu Sahnesi'nde ise Ege Kızık'ın yazdığı, Levent Aras'ın yönettiği "Ortak Cinayetin Suç Duyurusu" adlı oyun 16-18 Kasım'da, Murat Mahmutyazıcıoğlu'nun yazıp Murat Aslan'ın yönettiği "Sen İstanbul'dan Daha Güzelsin" adlı oyun 30 Kasım'da sahnelenecek.
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