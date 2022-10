Afrika’nın kadın savaşçıları

14 Ekim 2022 Cuma, 04:00

The Woman King (Kadın Kral/ 2022) Güney Afrika’da 1823’te kadınlara büyük değer veren, politik, sosyal, ekonomik, dini boyutta cinsiyet eşitliği gözeten ilerici bir yapıya sahip Dahomey Krallığı ve krallığı koruyan gözüpek kadın savaşçılar Agojielerin öyküsünü etkileyici bir görsellikle betimliyor.

Epik tarihi dramın yönetmeni Mohikanların Sonuncusu, Cesur Yürek, Gladyatör gibi klasik epik filmlerin hayranı Afroamerikalı kadın yönetmen Gina Prince-Bythewood (Love and Basketball, The Old Guard).

İyilerin, kahramanların kötülerle, antikahramanlarla savaşmasını ve aksiyonu seven yönetmen: “Hollywood’da aşırı erkeksi aksiyon filmleri çekiliyordu. Wonder Woman ile Kara Panter bu modayı değiştirip Kadın Kral’ın yolunu açtılar. Bu kadınlar süper kahraman değiller ama olağanüstüler. Kadın olmanın anlamını, kadınlığı, kadının gücünü, görmezden gelinen siyahi kadınların gerçek öykülerini anlatmak benim görevimdi” diyor.

Kadınlar ordusunu yöneten General Nanisca rolünde Oscar ödüllü Viola Davis var. Uzun süredir Oyo İmparatorluğu’yla savaşmanın ağır bedeli Nanisca’nın gözlerine, bedenine yansıyor.

Filmin aynı zamanda yapımcısı da olan Davis, “Nanisca’da kendimi, kadınlığımı, tenimin rengini gördüm” diyerek tarihin her parçasının önemli olduğunu vurguluyor. Nanisca, Kral Ghezo’nun (John Boyega) sağ kolu, kralı köle ticaretinden vazgeçirmeyi, beyaz adamın ülkesine ahlaksızlığı, sömürüyü getirdiğini, tüm Afrika’yı köleleştirmeden rahat etmeyeceğini, köle yerine palm yağı, altın satmasının doğru olacağını söylüyor. Ordusunu Spartalıların metoduyla yetiştiriyor. Izogie (Lashana Lynch), Amenza (Sheila Atim), Nawi (Thuso Mbedu) generalin gözde savaşçıları. Genç oyuncu Thuso Mbedu geleceğin Viola Davis’i olmayı vaat ediyor.

Gina Prince-Bythewood kadın savaşçıların karakterlerini, kişisel öykülerini, insani yanlarını, dişiliklerini, dayanışmalarını, doğal güzelliklerini gerçekçi bir şekilde yansıtıyor. Savaşırken acımasız, vahşi, sert olmalarına karşın gündelik yaşamlarında şakacı, komik, verici, sevecen ve duyarlılar. Savaş yaralarını onurla taşıyorlar. Çekimden önce 5 ay yoğun antreman yapan kadın oyuncular palayla dövüş, ok atma, sıçrama sahnelerini dublör kullanmadan oynadılar.

Savaş sahneleri, savaş dansları, kan yemini töreni sahnelerinin koreografileri, yapım tasarımları, kostümler, makyaj, müzik, görüntü çalışması çok başarılı.

Yaratıcı kadronun çoğunluğu kadınlardan oluşuyor: senaristler Dana Stevens, Maria Bello, görüntü yönetmeni Polly Morgan, yapımcılar Viola Davis, Maria Bello, Cathy Schulman. ABD’inde vizyona girer girmez olay yaratan, Siyah Panter’in (2018) çizgisini izleyen bütçesi 50 milyon dolarlık film siyah güzeldir, güçlüdür sloganını eksiksiz yansıtıyor.