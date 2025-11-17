Ahmet Kaya için Atatürk Kültür Merkezi'nde anma

16 Kasım 2000'de, Paris'teki evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Ahmet Kaya için ölümünün 25'inci yılında Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Salonu'nda anma düzenlendi.

"Ahmet Abi'min Şarkıları - Anılar, İzler ve Hasret" ismiyle düzenlenen anma gecesinde Kaya'nın sahnede birlikte çalıştığı isimlerden, orkestra şefi ve devlet sanatçısı Ümit Yılmaz, konserde şef solist olarak yer aldı.

Sahnede Ahmet Kaya ile ilgili anılarını paylaşan Yılmaz, "Bu konser benim için bir vefa borcu. Bir sahne etkinliğinden öte, bir dostluğun, bir kardeşliğin sahnedeki yankısı" ifadesini kullandı.

Kaya'nın sesi ve görüntülerinin eşlik ettiği "Başım Belada" performansıyla başlayan konserde "Hani Benim Gençliğim Nerde", "Kendine İyi Bak", "Şafak Türküsü", "Kalan Kalır", "Yazamadım" ve "Kum Gibi" adlı eserlerin de aralarında olduğu bir repertuvar yorumlandı.

Konserin moderatörlüğünü üstlenen gazeteci ve söz yazarı Ali Çınar, Ahmet Kaya ile geçirdiği yıllardan anıları paylaşırken, "Kendine İyi Bak" ve "Hep Sonradan" şarkılarının hikayelerini anlattı. Konserde, 2007'de hayatını kaybeden, Kaya'nın yol arkadaşı ve kayınbiraderi, Ümit Yılmaz'ın da yakın dostu, şair Yusuf Hayaloğlu da unutulmadı.

Konserde yer alan Gece Yolcuları grubunun üyeleri Edis İlhan ile Uğur Arslantürkoğlu "Kendine İyi Bak", müzisyen Elif Kaya "Hep Sonradan" eserlerini seslendirdi. Serhat Turunç ise Kent Ozanları ile ilk yaptıkları albümden "Güllerin İçinde" eserini yorumladı.

Gazeteci şair Arslan Güven de Ahmet Kaya'nın Trafalgar Meydanı'ndaki ikonik fotoğrafını çekerken yaşadığı anıyı şiirle birleştirerek seyircilerle paylaştı.

Konserin sonunda tüm sanatçılar, Ahmet Kaya'nın kendi sesi eşliğinde "Siz Yanmayın" parçasını söyledi.