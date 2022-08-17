Aile Hükümeti filminin konusu nedir? Aile Hükümeti filminin oyuncuları kimlerdir? Aile Hükümeti filmi nerede çekildi?
Aile Hükümeti, 2020 yılında vizyona girdi. Aile Hükümeti filminin yönetmen koltuğuna Burak Demirdelen oturdu. 1 saat 43 dakika olan Türk yapımı sinema filmi için merak edilenleri sizler için derledik. Peki, Aile Hükümeti filminin konusu nedir? Aile Hükümeti filminin oyuncuları kimlerdir? Aile Hükümeti filminin IMDb puanı kaçtır?
Aile Hükümeti filminin senaristliğini Seçil Çömlekçi tarafından yapıldı. Haziran 2021 itibariyle Netflix Türkiye kütüphanesine eklenen film, televizyon ekranlarında da seyirci ile buluşmaya devam ediyor.
AİLE HÜKÜMETİ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Aile Hükümeti, Doğu Anadolu'da Elaldı Köyüne atanan öğretmen Salih, yeni hayatına alışmaya çalışır. Burada köyün güzel kızı Zeynep'e aşık olur. Zeynep'in en büyük korkusu akraba evliliğidir. Bu sorun karşısında Salih, Aile Bakanlığı'na dilekçe yazar. Dilekçelerden sonra harekete geçen bakanlık, Köydeki aile hayatını düzene sokmak için çalışmalar başlatır. Ama çalışmalar sonunda işler trajikomik bir hal alır.
AİLE HÜKÜMETİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?
- Alper Saldıran
- Aslıhan Malbora
- Mehmet Yıldırım
- Nail Kırmızıgül
- Gürsu Gür
- Rıza Akın
- Lale Başar
- Gülhan Tekin
AİLE HÜKÜMETİ FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇTIR?
Filmin IMDb puanı 3.5 olarak karşımıza çıkıyor.
AİLE HÜKÜMETİ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Aile Hükümeti, filmi Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çekildi.
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